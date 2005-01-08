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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۱۸

مدير كل پزشكي قانوني استان ايلام منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر سيد شهاب الدين صدر رييس سازمان پزشكي قانوني كشور ، دكتر محمد دليرراد به سمت مدير كل پزشكي قانوني استان ايلام منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني كشور ، در مراسمي كه به همين منظور با حضور مسوولين قضايي و انتظامي استان و جمعي از مديران و كاركنان پزشكي قانوني برگزار شد، دكتر عابدي ، معاون امور پزشكي و باليني اين سازمان و در سخناني با اشاره به جايگاه نظرات كارشناسي پزشكي قانوني گفت: با اقداماتي كه در جهت تدوين و اجراي قانون كميسيونهاي پزشكي قانوني در طي دو سال گذشته انجام شده است ، بيش از دو هزار تن از اساتيد دانشگاههاي كشور در رشته هاي گوناگون به صورت افتخاري با پزشكي قانوني همكاري مي نمايند كه باعث رشد و توام سرعت و كيفيت كارشناسي ها گرديده است.

وي در ادامه تصريح كرد: اين امر باعث شده است تا بيش از 95 درصد نظرات كارشناسي سازمان بدون تغيير منجر به صدور راي در محاكم قضايي گردد.

 

کد مطلب 146371

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