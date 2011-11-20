عدم استفاده از ظرفیتهای محرم/ سخنرانها درپی تعمیق مبانی اعتقادی باشند

حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در تبیین ویژگیهای سخنرانی جذاب و اثرگذار در ایام محرم به خبرنگار مهر گفت: ما درباره سخنرانیهای محرم هم ملاک و هم نمونه داریم. ملاک آن، سخنرانیهای فاخری است که در سالهای گذشته تا به امروز داشته و داریم که نمونه آن سخنرانیهای شهید مطهری در زمان گذشته و نمونه امروزی آن جلسات سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی است و بزرگان دیگری که به ما الگو می دهند.

وی افزود: سخنرانی ضمن فاخر بودن باید پرمحتوا، غیرتکراری، آموزنده و با مطالعه باشد و سخنرانان این منبرها را دانشگاه امام حسین(ع) فرض کنند ضمن اینکه این نافی ذکر مصیبت و عزاداری پرمحتوا نیست.

حجت الاسلام نواب بر لزوم تبیین مباحث زیربنایی عقاید اسلامی و شیعی در مجالس سخنرانی تأکید کرد و افزود: در منابر مبانی اعتقادی مردم محکم شود و از اینکه این مجالس به شعار و شور تنها تبدیل شود پرهیز کنیم گرچه عزاداری ضرورت دارد اما در کنار آن باید معارف اسلامی در این جلسات تبیین شود.



وی بر ضرورت بهره گیری از ظرفیتهای معنوی ماه محرم تأکید کرد و یادآور شد: امام خمینی(ره) می فرماید این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. حیات اسلام به این است که نام و یاد اهل عصمت و طهارت(ع) زنده نگه داشته شود و بهترین زمان برای این منظور همین ایام محرم و صفر است. البته از این ظرفیت معنوی محرم استفاده کردیم اما نه تمام آن را و باید بیش از این از محتوای غنی عاشورا و محرم بهره بگیریم.

وی سخنرانان و مداحان و عزاداران را از برخی رفتارهای دور از معارف اسلامی در این ایام برحذر داشت و تصریح کرد: خود به وجود آمدن واقعه جانگداز عاشورا و آن جسارتی که به مقام اهل بیت(ع) صورت گرفت معلول نافرمانی است که در غدیر اتفاق افتاد چراکه اگر آن نافرمانی از پیامبر(ص) نسبت به غدیر نبود روزگار جهان اسلام به اینجا نمی رسید که نوه پیامبر(ص) و وارثان اصلی ایشان بدین شکل به شهادت برسند.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در پایان تأکید کرد: اگر امروز رهبران دینی ما به ویژه مقام معظم رهبری امر می فرمایند که برخی رفتارهایی که موجب وهن شیعه و این مراسم تأثیرگذار عاشورا می شود را انجام ندهید و اگر ما این نافرمانی را داشته باشیم نباید این رفتارها را به پای امام حسین(ع) و دین و عاشورا بگذاریم بلکه باید به پای ضد آن بگذاریم چون به ما گفته شده که این کارها را نکنید.