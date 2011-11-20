صلیب سرخ از افزایش شمار بی خانمانها در آلمان ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برلینر سایتونگ، افزایش شمار بی خانمانها در شهر برلین سبب نگرانی مسئولان صلیب سرخ آلمان شده است.

بر این اساس، این کمیته امسال 42 اتوبوس حامل تجهیزات امدادی را به کمک افراد بی خانمان در این شهر فرستاده است. وظیفه این خودروها توزیع لباس، نوشیدنی های گرم و ایجاد سرپناه برای این افراد در فصل آغاز سرما است.

این در حالی است که سال گذشته تنها 9 دستگاه از این اتوبوسها در برلین فعالیت می کرد. در همین حال "رودیگر کنوتس" سخنگوی صلیب سرخ آلمان با اعلام این مطلب بر لزوم توجه بیشتر به مسئله بی خانمانها در این کشور اروپایی تاکید کرد.

گفتنی است فشارهای اقتصادی ناشی از کمک مالی آلمان به کشورهای ورشکسته اتحادیه اروپا موجب نارضایتی مردم و افزایش اعتراضات به سیاستهای دولت "آنجلا مرکل" شده و این در حالی است که مخالفان مرکل خواستار صرف پولهای دولت آلمان برای حل معضلات داخلی این کشور هستند.