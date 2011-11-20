کتابخانه های مساجد در ترویج تفکر توحیدی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله عزیزی عصر شنبه در بازدید از کتابخانه های مساجد اردبیل اظهار داشت: کتابخانه به عنوان یک نهاد فرهنگی، جایگاه مهمی در مساجد دارد.

وی با اشاره به اهمین مساجد در نشر اسلان و دین طی تاریخ افزود: مسجد و کتابخانه همواره همراه هم بوده اند و بعد از رسالت پیامبر اکرم (ص) مسلمانان پس از اقدام به مکتوب کردن قرآن، کتب الهی را به مساجد اهدا یا وقف می کردند.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: با این اقدام و در طول تاریخ کتابخانه های مساجد نیز رونق گرفته و نقش بزرگی را در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی داشته اند و وجود کتاب در مساجد و دسترسی آسان مردم به آن می تواند نسبت به بصیرت افزایی جامعه کمک کند.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی ابراز امیدواری کرد که مسئولان نسبت به تجهیز و یا تکمیل کتابخانه های مساجد این استان گامهای بلندی بردارند.

عزیزی همچنین از وجود 53 کتابخانه تحت عنوان کتابخانه های شبستانی مساجد روستایی در مناطق محروم و دور افتاده خبر داد و عنوان کرد: امسال این تعداد افزایش خواهد یافت.

