به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی در جلسه مشترک با مسئولان معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در سخنانی تنها آشنایی طلاب با اصول تحقیق و پژوهش را ناکافی دانست و ادامه داد: معاونین مدارس علمیه و متصدیان امر در مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه خواهران نیز باید آشنایی لازم را با این مقوله داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید نظام جامع پژوهش در حوزه‌های علمیه خواهران طراحی شود، اظهار داشت: در این زمینه می‌توان از تجربیات مراکز حوزوی دیگر نیز بهره برد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به ظرفیت مراکز همسوی حوزوی تصریح کرد: معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با استفاده از این ظرفیت می‌تواند فعالیت‌های پژوهشی خود را توسعه دهد.

وی با اشاره به ویژگی‌های برجسته حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در مدرسه علمیه آیت‌الله العظمی گلپایگانی روزانه حدود 600 جلسه درس تشکیل می‌شود که اگر قرار بود این جلسات در نظام دانشگاهی تشکیل شود، باید هزینه‌های کلانی صرف آن می‌شد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به ایجاد تشکل‌های پژوهشی در مدیریت‌های استانی و واحدهای حوزوی خواهران اظهار داشت: حوزه‌های علمیه خواهران در زمینه فرهنگ‌سازی پژوهش توفیق داشته اند و خواهران طلبه در زمینه پژوهش، انگیزه‌های قوی‌ای دارند.

وی با بیان اینکه این انگیزه‌ها می‌تواند مولد فرهنگ عمیق پژوهش باشد، اضافه کرد: ظرفیت عظیم پنهانی که در خواهران طلبه وجود دارد، می‌تواند حرکت‌های بزرگی انجام دهد.

حجت‌الاسلام جمشیدی راه‌اندازی گروه‌های پژوهشی را موجب هویت‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی بانوان طلبه دانست و خواستار ایجاد پژوهشکده متشکل از گروه‌های پژوهشی در حوزه‌های علمیه خواهران شد.

وی این امر را راهی برای ورود طلاب به عرصه تبلیغ برشمرد و گفت: راه‌اندازی پژوهشکده نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

حجت‌الاسلام جمشیدی ضمن مطلوب برشمردن فعالیت‌های حوزه‌های علمیه خواهران در حوزه کتاب افزود: اما باید دید طلاب تا چه اندازه به منابع پژوهشی دیجیتال مراجعه دارند و میزان استفاده از این منابع تا چه اندازه است.

وی با اشاره به لزوم ارتقاء وضعیت کتابخانه‌های مدارس علمیه خواهران در سطح کشور اظهار داشت: کتابخانه‌های مدارس علمیه در سطوح مختلف درجه‌بندی شوند و طی برنامه معینی، هر سال تعداد زیادی از آنها از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب‌تر ارتقا یابند.