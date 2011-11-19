کندی روند اجرایی بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد/ 55 درصد پیشرفت واقعی

به گزارش خبرنگار مهر، وکیل سپه ظهر شنبه در جلسه بررسی روند پروژه های این شهرستان با اعلام این مطلب اظهار داشت: با روند فعلی این پروژه حیاتی به عنوان مهمترین نیاز شهروندان پارس آباد چند سال دیگر هم راه اندازی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح در سال آینده باید به بهره برداری می رسید، افزود: هم اکنون پیشرفت برنامه ای پروژه 90 درصد اعلام می شود، این در حالی است که پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه 55 درصد است.

به گفته نماینده مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار در مجلس برای تکمیل این بیمارستان 110 میلیارد ریال نیاز است که با تامین آن انتظار می رود بیمارستان پارس آباد تا اواخر سال 91 تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی با تاکید بر ضرورت تامین اعتبارات لازم برای این پروژه اضافه کرد: امسال علاوه بر اعتبارات عادی سالیانه، رقم قابل توجهی بر اساس تصمیمات سفر هیئت دولت برای این پروژه پیش بینی شده بود.

سپه ابراز داشت: باید با تامین اعتبارات طرح ملی و مصوب سفر هیئت دولت، بیمارستان 120 تخت خوابی پارس آباد ظرف یک سال آینده به بهره برداری برسد.

وی بر ضرورت تسریع در احداث این بیمارستان تاکید کرد و یادآور شد: این طرح در زمینی به مساحت 39 هزار مترمربع با زیربنای 12هزار مترمربع در حال احداث بوده و تاکنون برای ساخت آن اعتباری بالغ بر 47 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.