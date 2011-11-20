به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج، نایب رئیس اول فدراسیون با بیان این مطلب اظهار داشت: یک مرحله سخت و سرنوشت ساز را پیش رو داریم که باید همه تلاش خود را انجام دهیم تا بتوانیم به جام جهانی صعود کنیم، البته دغدغه‌های کی‌روش مبنی بر دیدارهای دوستانه، داشتن زمین تمرینی مناسب و برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری لیگ برتر جهت روند مثبت تیم ملی درست است.

تاج که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، افزود: امیدواریم تا با رفع مشکلات و موانع، بستر موفقیت تیم ملی را فراهم کنیم و دغدغه‌های فکری کی‌روش را با رفع این موانع از میان برداریم.

وی در خصوص دلایل قطع همکاری عباس ترابیان با تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: به وی ماموریت داده شده بود تا در کنار کادر فنی جدید مدتی را پشت سر بگذارد تا کادر فنی به شرایط مناسبی برسد که خوشبختانه ماموریت ترابیان به خوبی انجام و قرار شد تا از این پس بنا بر اعلام سرمربی تیم، اقدامات پشتیبانی تیم ملی توسط کادر غیرفنی تیم ملی و افرادی که از داخل فدراسیون مشخص شده‌اند، انجام شود.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در ادامه در خصوص برخی مشکلات مالی این فدراسیون گفت: برای رفع مشکلات مالی فدراسیون درصدد هستیم تا نشستی را با وزیر ورزش و جوانان برگزار کنیم و نیازهای خود را به وی منتقل کنیم. برخی از نیازهای مالی از سوی درآمدهای فدراسیون پرداخت می شود ولی موارد دیگری نیز وجود دارد که از طریق این نشست که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا بتوان مشکلات را حل و فصل کرد.

تاج با ذکر این جمله که "نیازهای تدارکاتی، پشتیبانی و مالی از جمله مسائلی است که می تواند خواسته‌های سرمربی تیم ملی را بر آورده کند"، افزود: درصدد آن هستیم تا همه این دغدغه‌های کی‌روش را برطرف کنیم اما این مشکلات یک شبه برطرف نخواهد شد و البته مسائل مربوط به هماهنگی میان برنامه لیگ برتر و برنامه های سرمربی تیم ملی، موضوع دیگری است که باید به گونه‌ای به انجام برسد که رضایت طرفین برقرار شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: به هر جهت کی‌روش نقطه مثبت فوتبال ایران است. درسال 2011 ، 15 مسابقه انجام داده‌ایم که 12 برد و 2 مساوی و یک باخت حاصل آن بود و تنها با استرالیا و ژاپن بازی نکرده‌ایم که در نوع خود بی سابقه است. فوتبال از حالت برزخی خارج شده است و خوشبختانه در خصوص تدارکات تیم‌های ملی جوانان، نوجوانان، فوتسال و بانوان کلیه پیشنهادات ارائه شده به ما از سوی کادر فنی این تیم‌ها به تصویب هیات رئیسه رسیده است.