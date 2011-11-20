منصور انوری، نویسنده رمان چند جلدی «جاده جنگ» که در چهارمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است، درباره معیارهایی که به برگزیده شدن اثرش منجر شده است به خبرنگار مهر گفت: من فکر می‌کنم مهم‌ترین عاملی که باعث توجه داوران و صاحب‌نظران ادبی به این اثر شده است، پژوهش‌هایی است که برای نگارش آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: من 17 سال وقت صرف تحقیق و نگارش کتاب کرده‌ام و همانطور که می‌دانید تاکنون 5 جلد آن منتشر شده و جلدهای دیگر آن در دست چاپ و نگارش است و رمانی دست‌کم 10 جلدی خواهد بود.

این نویسنده که در مشهد زندگی می‌کند با اشاره به اینکه ایده این رمان از دوران نوجوانی در ذهنش شکل گرفته است، بیان کرد: در همه این سال‌ها ایده را در ذهن خود پرورده و مشغول تحقیق و گردآوری مستندات آن بودم. خیلی از اطلاعات مربوط به مطالب داستان در اسناد و کتاب‌ها موجود نبود و ناگزیر با شاهدان عینی زیادی به گفتگو نشسته و همچنین از آرشیو آستان قدس رضوی نیز بهره بردم.

انوری افزود: شاید یکی دیگر از دلایل مورد توجه قرار گرفتن اثر آن باشد که سبک نگارش آن داستان‌نویسی در قرن 19 است و توصیفات وسیعی دارد. البته بالاتر از همه این دلایل لطف خداوند است که شامل حال من شد تا بتوانم این اثر را به رشته تحریر درآورم؛ نه برای جوایز، بلکه برای ثبت بخشی از تاریخ کشور.

وی با تاکید بر اینکه در روند تحقیقات و نگارش سعی کرده وسواس زیادی به خرج دهد، توضیح داد: در کتاب‌های تاریخی هم اطلاعات کمی درباره حمله روس‌ها به ایران وجود داشت و من حتی به پایان‌نامه‌ها رجوع کردم.

نویسنده رمان «جاده جنگ» در پاسخ به اینکه آیا بازخورد اثرش را بین مخاطبان هم دیده است، بیان کرد: افرادی از اقشار و سن‌های مختلف رمان را خوانده و اغلب آن را پسندیده‌اند. من حتی نسخه‌ پیش از چاپ جلد ششم و هفتم را به چند نفر دادم که آنها نیز از آن راضی بودند.

انوری در پایان و در پاسخ به این پرسش که حال با جایزه 110 سکه‌ای جلال چه می‌کنید، گفت: پس از 56 سال عمر و سال‌های مستاجری سعی می‌کنم خانه بخرم.

داستان رمان 5 جلدی «جاده جنگ» که انتشارات سوره مهر آن را چاپ کرده است، از روز سوم شهریور 1320 و ماجرای هجوم روس‌ها به کشور از شمال شرقی خراسان به ایران و اشغال کشور توسط متفقین آغاز می‌شود و با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اتمام می‌‌رسد.

این رمان واقعه 15 خرداد 1342 و فعالیت‌ مبارزاتی گروه‌های اسلامی، تظاهرات مردمی، پیروزی انقلاب اسلامی، خرابکاری‌ گروهک‌های ضد انقلاب در کردستان و جنگ 8 ساله عراق علیه ایران را به تصویر می‌کشد.

«جاده جنگ» در سال جاری موفق به دریافت جایزه «کتاب فصل» (دوره چهاردهم) و جایزه «قلم زرین» (هشتمین دوره) هم شده بود. این در حالی است که جلد ششم این رمان نیز هم‌اکنون در انتشارات سوره مهر زیر چاپ است و همزمان انوری سرگرم نگارش جلدهای بعدی آن است.