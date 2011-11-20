اعزام 16 هزار سفیر به تمام جهان در سال جنگل

معاون دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ساز مان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری یوسف حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در عصر حاضر هیچ چیزی اضطراری تر از شرایط حاکم بر جنگلهای جهان نیست. شرایطی که از خود انسانها برخاسته و خاکسترنابودی تدریجی جنگلها را بر سر خود انسانها می ریزد.

به گفته وی، از آنجاییکه این مشکل جهانی است، پس چاره هم باید جهانی باشد در حال حاضر جهانیان فرهنگ سازی را شاه کلید این مشکل می دانند، به همین خاطر سازمان ملل متحد سال 2011 میلادی را با شعار جنگلها خانه ما هستند، سال جنگل نامید تا جهانیان را برای یک اقدام جهانی دعوت کند.

حسین علیزاده اظهار داشت: عناصرموجود درشعار سال جهانی جنگل در عین حالی که از ساده ترین واژه ها و مفهوم های موجود هستند از مهمترین و اساسی ترین نیازهای انسانها از ابتدا تا انتهای زندگی هستند، به همین دلیل است انسان در عصر تکنولوژی حیات خود را در سایه جنگلها یافته است.

به اعتقاد وی، انسانها در زمان اضطرار برای رساندن پیام خود از ساده ترین کلمات استفاده می کنند، چون دوست دارند، مخاطبانشان در کوتاه ترین زمان ممکن پیام را گرفته و برای کمک بشتابند.

معاون دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگلها تصریح کرد: انتشار پیام سال جنگل ساده ترین تکلیفی است که بر دوش همگان است برهمین اساس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به انتشار یک عنوان تمبر اختصاصی در تعداد 16 هزار قطعه مزین به آرم و شعار سال جهانی جنگل و نشان کشورهای با پوشش کم جنگل اقدام کرده و در مراسم افتتاح نخستین کارگاه تجهیز منابع مالی در کشورهای با پوشش کم جنگل رونمایی کرد.

