بارفتارهاي غيراخلاقي بازيكنان استقلال تهران هيچ برخوردي نمي شود / ما برده فدراسيون فوتبال نيستيم

اصغر باقريان درگفت و گوي با خبرنگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: بحث ما بخشيدن يا نبخشيدن يك بازيكن خاص نيست. ما مي گوييم فدراسيون فوتبال اگر اداعاي عدالت و صداقت دارد بايد تكليفش را مشخص كند. اگر تيم هاي ليگي براي فدراسيون تفاوت دارند و براي هر كدام شيوه خاصي در پيش گرفته به ما هم بگويد تا وضعيت و جايگاه ما هم مشخص شود.

باقريان ادامه داد: زماني كه بازيكنان ما محروم شدند از كميته انضباطي درخواست كرديم كه زمان جلسه را جلوتر بيندازد اما مسئولان اين كميته در جواب ما گفتند وقت نداريم و براي برگزاري زودتر اين جلسه مشكل داريم. بعد همين آقايان مي آيند چند روز قبل از بازي عنايتي را محروم مي كنند و يك روز قبل از مسابقه اعلام مي كنند كه اين بازيكن فقط جريمه نقدي شده . ما نمي خواهيم فدراسيون بازيكنان ما را ببخشد اما كاري هم نكند كه برنامه هاي يك هفته اي تمرينات مربيان ما بهم بريزد. كادر فني ما تمرينات را يك هفته به گونه اي برنامه ريزي كرده بود كه رضا عنايتي درميدان حضورنداشت حالا اينكه يك روز قبل از بازي اعلام مي كنند عنايتي بازي مي كند مشخص است كه سازمان تيمي ما بهم مي خورد و نمي توان تقصير را به گردن كادر فني انداخت.

مدير تيم هاي فوتبال استقلال اهواز در ادامه افزود: متاسفانه يكي از دلايل عقب ماندگي فوتبال ايران همين است كه بين تيم ها فرق مي گذارند و عدالت را اجرا نمي كنند. اين اتقاقات ممكن است در هر ماجراي ديگري هم رخ بدهد. ما ازكجا بايد بدانيم كه فدراسيون فوتبال در ساير موارد هم اينگونه رفتار نمي كند؟

باقريان ادامه داد: تيم هايي مثل استقلال اهواز ، فولاد خوزستان ، فجر سپاسي و ابومسلم و چند تيم ديگر كه بارفوتبال روي دوش آنهاست چه گناهي كرده اند كه بايد برخورد كردن با آنها با دو تيم قرمز و آبي تفاوت داشته باشد. اگر قرار باشد بازيكني دراين مملكت ساخته شود اين تيم ها بايد بسازند نه استقلال و پرسپوليس!

وي در ادامه با بيان اينكه فدراسيون در مورد همه تيم ها عادلانه برخورد نمي كند گفت : بازيكن ما به يك بازيكن تيم حريف توهين كرده است بعد كميته انضباطي مي آيد هر دو طرف را چند جلسه محروم مي كند اما اين بازيكن استقلال در مصاحبه با تمام نشريات و خبرگزاري هاي ورزشي فوتبال و مسئولان و داوران و تشكيلات فوتبال را زير سوال برده است و هيچكس به او كاري ندارد و فقط او را جريمه نقدي كرده اند. اين جريمه نقدي چه دردي را از فوتبال دوا مي كند. هر چند من مطمئنم همين جريمه نقدي را هم با بهانه اي سرپوش مي گذارند و تمام مي شود.

وي ادامه داد: در همين بازي بازيكنان استقلال تهران حاشيه درست كردن و به بازيكنان ما فحاشي كردند اما هيچكس با اين رفتارهاي غيراخلاقي آنها كاري ندارد. فقط كافيست يكي از بازيكنان ما و يا تيم هاي ديگر اين كار را بكنند بعد دعوتشان كنند به كميته انضباطي. اين كه نشد عدالت و مساوات براي همه تيم ها. اين دو گانگي باعث مي شود كه فوتبال ما هر روز به عقب تر برود. آقاي دادكان بايد تكليف اين فوتبال را مشخص كند. اگر اين كار را نكرد مطمئن باشيد در ديدارهاي آينده هم همين آش و همين كاسه خواهد بود. ما ادعا داريم ارزشي هستيم و بچه مسلمان هستيم و مي خواهيم عدالت را اجرا كنيم اما اين كجاي عدالت است كه در يك مورد مشتر ك با دو تيم دو برخورد جداگانه صورت بگيرد. مگر بازيكنان استقلال چه گلي به سر اين فوتبال زده اند كه بايد براي آنها جلسه اضطراري و فوري بگذارند و آنها را ببخشند. آقاي دادكان بگويد اين كجاي عدالت است؟

اصغر باقريان در ادامه افزود: اينكه فدراسيون بين تيم هاي تبعيض قائل شده است كاملا مشخص و مبرهن است اما ما بايد يك جايي جلوي اين بي عدالتي ها را بگيريم و مشخص شود كه چه كسي براي اين فوتبال تصميم مي گيرد. ما كه برده فدراسيون فوتبال نيستيم كه زحمت بكشيم و تيم مان را آماده كنيم و بعد فدراسيون هركاري دلش خواست بكند. نبايد اين طور باشد كه فدراسوين فوتبال هروقت هركاري دلش خواست بكند و هرطورخواست رفتاركند. بالاخره بايد قانون يكساني براي همه وجود داشته باشد.

باقريان ادامه داد: مي دانم كه با زدن اين حرفها بايد به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال برويم اما وقتي با ما اينگونه برخورد مي كنند بايد هم منتظراين حرفها باشند. ازاين به بعد هم مي دانيم چگونه با فدراسيون فوتبال برخورد كنيم. كاري كه فدراسيون با ما كرد ظلم فاحش به استقلال اهوازبود. فدراسيون حق ندارد با ما برخورد كند چرا كه حق با ماست. اين آقايان اول اعلام كرده اند عنايتي محروم است و بعد يك روز قبل از بازي اعلام مي كنند مي توانند بازي كنند.

اصغرباقريان درپايان گفت : نتيجه اي كه استقلال تهران گرفت مديون فدراسيون فوتبال است. ما اين امتيازرا به حساب فدراسيون فوتبال مي گذاريم چرا كه كميته انضباطي به داد اين تيم رسيد.