امکان مشارکت خبرگزاریها در کنسرسیوم محتوای ملی وجود دارد

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پورتال کنسرسیوم محتوای ملی اظهار داشت: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با کتابخانه مجازی که در اختیار دارد یکی از دستگاههای فعال در این کنسرسیوم به شمار می‌رود.

وی افزود: بقیه بخشهای سازمان تبلیغات اسلامی که محتوای تولید شده دیجیتالی داشته باشند می‌توانند در این کنسرسیوم مشارکت داشته و محتوای تولیدی خود را به اشتراک بگذارند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مورد اینکه آیا خبرگزاریها می‌توانند محتوای دیجیتالی تولیدی خود را در این کنسرسیوم به اشتراک بگذارد گفت: بله این امکان وجود دارد.

حجت الاسلام دکتر خاموشی در مورد اینکه سازمانهای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی چگونه می‌توانند برای اشتراک گذاری محتوای تولیدی خود هماهنگ شوند نیز تصریح کرد: این سازمانها می‌توانند با دبیرخانه این کنسرسیوم در مؤسسه تبیان تماس برقرار و این همکاری را داشته باشند.

وی در مورد اینکه ایده اصلی این کنسرسیوم متعلق به چه سازمان و نهادی است نیز گفت: سازمان تبلیغات اسلامی و مؤسسه تبیان از مؤسسات وابسته به این سازمان، ایده تشکیل این کنسرسیوم را مطرح کردند که با همکاری سایر سازمانها محقق شد.

به گزارش مهر، کنسرسیوم محتوای ملی، مجموعه‌ای از تولیدکنندگان محتوا یا ارائه دهندگان خدمات اطلاعاتی نظیر کتابخانه‌ها و ناشران است که در پایان سال 1387، با هدف تأمین دسترسی یکپارچه به محتوای موجود در کشور تشکیل شده است. با تشکیل این کنسرسیوم کاربران ایرانی می‌توانند، بدون دغدغه از دست دادن زمان برای جستجوهای متعدد و همچنین نبودن و یا عدم صحت اطلاعات و استاندارد نبودن داده‌ها، محتوای مورد نظر خود را پیدا کرده و به آن دسترسی یابند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان کتابخانه ها موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، مرکز نشر دانشگاهی و مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان از اعضای مؤسس این کنسرسیوم هستند.