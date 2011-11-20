السد لبنان و مظهر عربستان فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، مرحله نیمه نهایی چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا شنبه شب با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که با صعود تیم‌های السد لبنان، مدافع عنوان قهرمانی و مظهر عربستان به دیدار فینال رقابت‌ها همراه شد.

در نخستین مسابقه این مرحله تیم السد لبنان، قهرمان دوره گذشته رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا با برتری 25 بر 23 تیم السد قطر را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال این رقابت‌ها شد.

دیدار تیم‌های الخلیج عربستان، میزبان مسابقات و مظهر عربستان که به نوعی دربی شهر دمام محسوب می‌شد، دومین دیدار نیمه نهایی بود که در این مسابقه تیم مظهر از همان ابتدا از حریف خود پیش افتاد و در نهایت با 26 بر 23 به پیروزی دست یافت تا دومین فینالیست این جام رقم بگیرد.

پیش از این دیدارها تیم‌های ذوب‌آهن ایران و فولادمبارکه سپاهان ایران با برتری مقابل حریفان خود به ترتیب عناوین پنجم و هفتم چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرده بودند.

- براین اساس برنامه دیدارهای روز پایانی این مسابقات به شرح زیر مشخص شد:

دوشنبه - 30/08/90

دیدار رده‌بندی:

* الخلیج عربستان - الجیش قطر

دیدار نهاییی:

* السد لبنان - مظهر عربستان