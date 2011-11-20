به گزارش خبرنگار مهر، جایزه تمپلتون در فلسفه دین امسال به دیوید هولی فیلسوف آمریکایی و استاد فلسفه دانشگاه می‌سی‌سی‌پی جنوبی تعلق گرفت.

کتاب "معنا و راز: دلالتهای آن در اعتقاد و باور به خدا" که توسط انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده یکی از دلایل اعطای این جایزه به دیوید هولی است. از اینرو و با تأکید بر این کتاب، پروفسور دیوید هولی رئیس دانشکده فلسفه و دین دانشگاه می‌سی‌سی‌پی جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح مباحث اصلی این کتاب پرداخت و گفت: پرسش از وجود خدا یکی از پرسشهای مهم در فلسفه است و فیلسوفان در این خصوص دیدگاههای خود را بیان می‌کنند.



وی افزود: در واقع این پرسش نظام فکری و فلسفی فیلسوف را مشخص می‌کند. بر خلاف رهیافت فلسفی استاندارد، معتقد هستم که از منظر دینی اهمیت اعتقاد به خدا از رهگذر پذیرش روایتهای کلانی است که افراد در زندگی به آنها توجه دارند و مسیر زندگی را شکل می‌دهد.



مؤلف "معنا و راز: دلالتهای آن در اعتقاد و باور به خدا" در ادامه تصریح کرد: چه افرادی که به خدا اعتقاد دارند و چه آنهایی که اعتقادی به وجود خدا ندارند به این روایتها در زندگی نیاز دارند.



وی تصریح کرد: وقتی در مورد خدا فکر می‌کنیم نیاز به تفکر در مورد روایتهایی داریم که ممکن است این روایتها زندگی ما را جهت و نظم ‌دهند. در واقع ما بیش از آن که به گزاره‌های فردی در مورد وجود خدا تفکر کنیم به این روایتها فکر می‌کنیم.



این استاد دانشگاه یادآور شد: باید توجه داشت که تفکر به این روایتها تنها نظری نیستند و ما باید قادر باشیم با این روایتها زندگی کنیم و آنها را در زندگی به کار بندیم.



برنده جایزه تمپلتون یادآور شد: برای کسی که معتقد به وجود خداست ایده و مفهوم خدا به معنای مفهومی است که در همه معانی زندگی او و نظام معنایی او جاری و ساری است.