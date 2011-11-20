به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب تذکرةالاولیاء در شرح حال و روایت مناقب و کرامات 72 تن از اولیای صوفیه و بزرگان از امام جعفر صادق(ع) تا حسین بن منصور حلاج است و از آثار مهم نثر فارسی به شمار میرود.
نثر کتاب پخته و زیبا و در مواردی بسیار آهنگین و دلنشین است. دو تن از محققان ایرانی و خارجی (دکتر محمد استعلامی و نیکلسون) در احیا و معرفی تذکرةالاولیاء کوشیدهاند و این اثر به زبانهای مختلف نیز ترجمه شده است.
سیزدهمین مجموعه درسگفتارهایی درباره عطار به "تأملی دوباره در تذکرةالاولیاء" اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر محمد استعلامی چهارشنبه دوم آذر ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود و ورود برای علاقمندان آزاد است.
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