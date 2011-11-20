رهنما به شهر کتاب نیامد/ آخرین روز هفته کتاب با پیام دهکردی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدار و گفتگو با بهاره رهنما بازیگر و نویسنده که قرار بود عصر روز شنبه 28 آبان در فروشگاه شهر کتاب مرکزی برگزار شود، لغو شد. مسئولان برگزاری این جلسه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره علت لغو این برنامه گفتند: ساعت 16:30 خانم رهنما تماس گرفت و گفت نمی‌تواند در جلسه شرکت کند.

اما برنامه دیگر شهر کتاب مرکزی در هفته کتاب، دیدار و گفتگو با پیام دهکری است که امروز یکشنبه 29 آبان برگزار خواهد شد. در این نشست قرار است دهکردی ضمن پاسخگویی به سوال مخاطبانش به شعرخوانی و نمایشنامه‌خوانی بپردازد.

برنامه دیدار با پیام دهکردی، امروز یکشنبه 29 آبان ماه، ساعت 17، در شهر کتاب مرکزی، واقع در خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار خواهد شد.