آذر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ساماندهی پوشش بانوان استانداری تهران خبر داد و افزود: 300 نفر از کارکنان خانم در استانداری و حتی آقایان در نظرسنجی ساماندهی پوشش بانوان در استانداری تهران شرکت کردند که بیش از 95 درصد موافق اجرای این طرح بودند.

وی افزود: در فرمهای نظر سنجی کارکنان در مورد مدل، رنگ، آرم و نشان و حتی طرح و پارچه لباسهای فرم نظر دادند البته خودکارکنان هم از پوشش خود راضی نبودند که نتیجه نهایی انتخاب رنگ سرمه ای و یکی از سه مدل نهایی برای خانمها شد که در طرح ساماندهی پوشش بانوان استانداری تهران جای گرفت.

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران اظهارداشت: طراحان 12 طرح را ارائه کردند که از میان پنج طرح برتر در کمیته فرهنگی استانداری سه طرح برگزیده شد و حتی طرح به تائید خانم عباسی مشاور امور بانوان وزیر کشور هم رسید.

نظری تصریح کرد: این طرح در شورای امور بانوان استانداریهای کشور (در وزارت کشور) از سوی استانداری تهران مطرح شد که مورد استقبال اعضا قرار گرفت و الان همه استانداریها منتظر اجرای طرح به صورت پایلوت در استانداری تهران هستند.

مشاور استاندار تهران گفت: فعلا منتظر تامین بودجه هستیم تا طرح اجرایی شود. البته استاندار تهران خواستار ساماندهی پوشش کارکنان مرد در استانداری تهران هم بود که قرار شد این موضوع هم در دستور کار طراحان قرار بگیرد.

نظری در پاسخ به اینکه هزینه لباسهای فرم آیا برعهده کارکنان است گفت: خیر هزینه بر عهده استانداری تهران است.

وی افزود: حتی خانمهایی که می خواهند در محیط اداری از چادر استفاده کنند به جای لباس فرم از چادر مرغوب برای آنها استفاده می شود.

مدیرکل اموربانوان استانداری تهران افزود: شاید در نگاه اول فکر کنید که این طرحی بسیار ساده بوده و استانداری یک شبه به فکرش رسیده این طرح را اجرا کند و اجرایی شده در حالی که طرح موضوع، تصویب کلیات طرح همراه با انتخاب بهترین پارچه، بهترین دوخت، بهترین طراح، توجه به نوسانات نرخ پارچه در بازار و کیفیت و کمیت و حتی تامین اعتبار و تائید نهایی از سختیهای اجرای این طرح بوده است.

نظری گفت: با وجود اینکه هنوز طرح اجرایی نشده متقاضیان زیادی از سازمانهای دولتی و غیردولتی درخواست الگو و اجرای طرح در سازمان خود را داشته اند که استانداری با این دستگاهها همکاری و تعامل خواهد داشت.