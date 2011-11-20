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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۸:۲۷

امیر خمری در پاسخ به مهر/

ساخت و ساز غیرمجاز در پادگان لشکر 30 گرگان وجود ندارد

ساخت و ساز غیرمجاز در پادگان لشکر 30 گرگان وجود ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده لشکر 30 گرگان در خصوص شبهات مطرح شده در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز در این پادگان گفت: هیچ گونه ساخت و ساز غیرمجاز در پادگان این لشکر وجود ندارد.

امیر سرتیپ منصور خمری در گفتگو با خبرنگار مهر هر گونه اظهارات مبنی بر وجود ساخت و ساز غیرمجاز در پادگان این لشکر را حرفی گزاف دانست.

وی تاکید کرد: ساخت و ساز غیرمجازی در این پادگان وجود ندارد.

امیر خمری در عین حال تصریح کرد: ما با شهرداری رفیق هستیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بحث ساخت و ساز در لشکر 30 گرگان که در مرکز شهر گرگان واقع است در سالهای اخیر همواره مورد انتقاد مسئولان شهری از جمله اعضای شورای شهر گرگان بوده است.

مسئول کمیسیون عمرانی شورای شهر گرگان در این زمینه گفت: در سالهای اخیر هزاران مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در پادگان تاریخی گرگان صورت گرفته است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: مسئولان لشکر 30 گرگان در طی چند سال گذشته هزاران متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز و بدون پروانه ساختمانی با کاربری های تجاری، مسکونی، اداری، ورزشی و خدماتی در داخل مجموعه تاریخی پادگان گرگان انجام داده اند.

کد مطلب 1463878

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