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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۸:۲۹

احمدی خبر داد:

تاخیر دوساله در افتتاح بیمارستان گنبد

تاخیر دوساله در افتتاح بیمارستان گنبد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس گفت: بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان باید در سال 88 به بهره برداری می رسید که به دلایل برخی مسائل افتتاح آن به تاخیر افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی احمدی بر افتتاح هر چه سریعتر این بیمارستان تاکید کرد.

وی گفت: این بیمارستان یکی از مصوبات مهم ریاست جمهوری است که باید در سال 88 به بهره برداری می رسید که به دلایل برخی مسائل افتتاح آن به تاخیر افتاده است و دستگاههای اجرایی باید در بهره برداری از این بیمارستان تلاش کنند.

دکتر فرید عابدی رئیس شبکه بهداشت و درمان گنبد کاووس نیز اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی گلستان آمادگی خود را برای تجهیز این بیمارستان اعلام کرده است.

بخشدار مرکزی گنبد کاووس نیز احداث فلکه را از راهکارهای مناسب برای ساماندهی ترافیک و عبور و مرور خیابان اطراف بیمارستان اعلام کرد.  
 
گنبد کاووس با 290 هزار نفر جمعیت در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1463881

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