تاخیر دوساله در افتتاح بیمارستان گنبد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی احمدی بر افتتاح هر چه سریعتر این بیمارستان تاکید کرد.

وی گفت: این بیمارستان یکی از مصوبات مهم ریاست جمهوری است که باید در سال 88 به بهره برداری می رسید که به دلایل برخی مسائل افتتاح آن به تاخیر افتاده است و دستگاههای اجرایی باید در بهره برداری از این بیمارستان تلاش کنند.

دکتر فرید عابدی رئیس شبکه بهداشت و درمان گنبد کاووس نیز اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی گلستان آمادگی خود را برای تجهیز این بیمارستان اعلام کرده است.

بخشدار مرکزی گنبد کاووس نیز احداث فلکه را از راهکارهای مناسب برای ساماندهی ترافیک و عبور و مرور خیابان اطراف بیمارستان اعلام کرد.