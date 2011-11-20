قلعه نویی هدیه یشیچ را پس فرستاد!/ سیر نزولی سرخ پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشور در شرایطی شاهد انجام دو دیدار حساس با حضور تیم های تبریزی بود که پیروزی هر یک از دو تیم شهرداری یا تراکتورسازی برابر حریفان، به تیم همشهری نیز در جهت پشت سر گذاشتن تیم های همسایه جدولی و رقیب کمک بزرگی محسوب می شد.

تیم شهرداری که نفت تهران، تیم دوم جدول رده بندی را پیش روی خود می دید، در عین شایستگی نتوانست سه امتیاز را در خانه نگه دارد و در فاصله چند ثانیه مانده به پایان بازی، نتیجه برد را با تساوی دو بر دو عوض کرد اما با این حال، این نتیجه بیشتر از خود شهرداران، به سود تراکتورسازان شد؛ چراکه تیم امیر قلعه نویی، نفت تهران را یک رقیب و خطر برای خود در بالای جدول احساس می کند و از اینرو هرچقدر تیم تحت هدایت حسین فرکی امتیاز از دست بدهد، همان مقدار برای تیم تراکتورسازی مفید خواهد بود.

با نتیجه ای که در دیدار شهرداری و نفت حاصل شد، تیم تهرانی دو امتیاز از دست داد و به دنبال آن، بخت صدرنشینی اش در پایان هفته سیزدهم نیز از بین رفت که البته عامل این از دست رفتن امتیازات تیم نفت، تیم شهرداری تبریز بود و باید دیگر تیم های بالای جدولی از جمله تراکتورسازی ممنون همشهری خود باشد.

از سویی کسب حداقل امتیاز تیم نفت از مصاف جمعه سرد و مه آلود تبریز، مصادف با شکست تراکتورسازی در اهواز بود که تیم تبریزی را در همان امتیاز 23 نگه داشت. اینجاست که توقف شاگردان فرکی برابر شهرداری تبریز، ارزش بیشتری به خود می گیرد؛ چون اگر نفتی ها با سه امتیاز به تهران باز می گشتند، آنگاه تراکتورسازان اختلافی پنج امتیازی با تیم رقیب پیدا می کردند و کارشان در ادامه رقابتها برای پشت سر گذاشتن این تیم تا حدودی سخت تر می شد.

اما در سوی مقابل، تیم تراکتورسازی در دیدار عصر آدینه اهواز نه تنها قدر کار ارزشمند شهرداری در برابر نفت تهران را ندانست، بلکه خود، کاری کرد که همشهری میانه جدولی اش با توجه به سه امتیازی که نصیب فولاد شد، یک پله دیگر سقوط کرده و به جایگاه دوازدهم تنزل پیدا کند.

با توجه به اینکه دیدار تیمهای فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز ساعتی دیرتر از سایر بازی ها به انجام رسید، تا قبل از اتمام این دیدار و هنگامی که نتایج سایر مسابقات مشخص بود، تیم شهرداری به واسطه پیروزی سایر رقیبان خود فقط یک رده در جدول سقوط کرده بود اما با شکست تراکتور در اهواز، تیم یشیچ دومین پله را هم پایین آمد تا در خانه دوازدهم بایستد.

سقوط دوباره شهرداری در جدول، ناشی از برد تیم فولاد خوزستان برابر تراکتورسازی بود که این تیم اهوازی را همانند شهرداری صاحب 16 امتیاز کرد اما به دلیل تفاضل گل کمتر، تیم تبریزی پایین تر از فولادی ها قرار گرفت.

با این تفاسیر، تیم شهرداری که مانع از فاصله گیری بیشتر نفت تهران از تراکتورسازی در بالای جدول شد، جواب خوبی از جانب همشهری اش دریافت نکرد و به دلیل شکست تیم قلعه نویی در اهواز، جایگاه یازدهمی خود را از دست داد و به رتبه ای پایین تر سقوط کرد.

از اینرو می توان گفت که تراکتورسازی خوبی را با خوبی پاسخ نداد که البته شکست تیم تبریزی بالای جدول در اهواز، قبل از این که به ضرر شهرداری باشد، برای خود تراکتورسازان مضر بود و طبیعی است که قلعه نویی دوست داشت با شکست فولاد خوزستان، کمکی هم به تیم شهرداری کرده باشد.

کما اینکه یشیچ نیز در کنفرانس قبل از بازی با تیم نفت تهران گفته بود که دوست دارد با شکست نفت، به نوعی به تیم تراکتورسازی نیز کمک کرده باشد.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با کسب 23 امتیاز از 13 مسابقه، فعلا در رده چهارم جدول ایستاده است.

تیم شهرداری تبریز هم با 16 امتیاز از 13 بازی در خانه دوازدهم جدول قرار گرفته است.

برد سپاهان مقابل پرسپولیس در آخرین دیدار هفته سیزدهم، تیم تراکتورسازی را به رده پنجم خواهد فرستاد و از سویی مانع فاصله گرفتن سرخپوشان تهرانی از شهرداری تبریز خواهد شد.