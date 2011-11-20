مرمت خانه علامه امینی آغاز شد/ "خانه ولایت" مرکزی برای تحقیق و پژوهش شیعه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در آیین آغاز مرمت خانه علامه امینی گفت: با مرمت خانه علامه امینی، «خانه ولایت» تاسیس و این خانه به مرکز تحقیق و پژوهش شیعه تبدیل می شود.

تراب محمدی افزود: شیعه شناسی کنونی مدیون کتاب جاودانه « الغدیر» و علامه امینی است.

محمدی آذربایجان شرقی را خطه ای عالم پرور توصیف کرد و گفت: این استان علمای بزرگی مانند علامه امینی، علامه جعفری و علامه طباطبایی را در خود پرورش داده که همگی مایه مباهات جهان اسلام هستند.

وی عنوان کرد: سازمان میراث فرهنگی بر اساس مصوبه هیئت دولت در سفر های استانی، خانه علامه امینی را از مالک شخصی خریداری کرده و همزمان با دهه ولایت مرمت آن را آغاز کرده است.

محمدی با تاکید بر اینکه مرمت و احیای خانه علامه امینی باعث خواهد شد تا کتاب الغدیر بیش از پیش معرفی شود، افزود: این خانه با مساحت 300 متر مربع پس از اتمام عملیات مرمتی پذیرای علاقمندان به گردشگری مذهبی و پژوهش شیعه خواهد بود.

دبیر ستاد ثبت آثار تاریخی یادآور شد: خانه علامه امینی از یک بافت قدیمی و یک بخش الحاقی تشکیل شده که طرح مرمتی آن بر اساس معماری اسلامی اجرا می شود.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خدمات چشمگیر دولت تاکید کرد: با روی کار آمدن دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم، شعارهای اولیه انقلاب اسلامی احیا شد.

وی افزود: در این دو دولت کارهای عمرانی شاخصی انجام شد و در حوزه فعالیتهای فرهنگی مرمت مساجد تاریخی در اولویت کاری سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت.

محمدی عنوان کرد: تا پیش از دولت نهم، اعتبارات شهرستان سراب در حوزه سازمان حداکثر 100 میلیون تومان بود در حالی که سازمان میراث فرهنگی در طی شش سال خدمت دولتهای نهم و دهم بیش از پنج میلیارد تومان در این شهرستان هزینه کرده است.

وی با تشریح اقدامات صورت گرفته در این زمینه افزود: دوسال پیش با هزینه 700میلیون ریالی این خانه از وراث و مالک حقیقی خریداری و به تملک سازمان میراث فرهنگی درآمد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اضافه کرد: خانه ولایت با اعتبار 3 میلیاردریال و در مساحت 300مترمربع بازسازی و مرمت شده و در اختیار امام جمعه سراب قرارخواهدگرفت.

محمدی رقم اولیه تخصیص یافته برای مرمت این خانه قدیمی را 500 میلیون ریال و از ردیف مصوبات استانی دولت ذکر کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان عنوان کرد: با توجه به شخصیت جهانی علامه امینی انتظار می رود خانه وی بعد از بازسازی و مرمت مورد بازدید گردشگران مذهبی و پژوهشگران دینی از اقصی نقاط عالم قرارگیرد.

وی خواستار ترجمه و انتشار کتاب گرانسنگ الغدیر از سوی محققین شده و تاکید کرد: در عصر بیداری اسلامی ضرورت شناساندن الغدیر به مردم مسلمان جهان بیشتر از گذشته احساس می شود.

حجت الاسلام محمد علی حسینی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی سراب نیز بازسازی خانه علامه امینی و ارزش نهادن به افتخارات جهان اسلام را در راستای احیای ارزش های دینی و علوی دانست.

وی افزود: علامه امینی فخر جهان اسلام بوده و اکنون نیز الغدیر علامه امینی از اسناد محکم و مستدل محسوب می شود.

مهدی بنی فاطمه بخشدار مرکزی سراب نیز گفت: نگهداری و حفظ آثار تاریخی و اسلامی وظیفه و رسالتی همگانی است.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: مدیریت نوین در کشورها با تکیه بر ذخایر فرهنگی جامعه و سرمایه گذاری کلان بر روی آن شکل می گیرد.

ایوب نصیرپور افزود: سرمایه های اقتصادی، نیروی انسانی و فرهنگی سه رکن مدیریت جدید را تشکیل می دهند که سرمایه فرهنگی یکی از مهمترین ذخایر ملی هر کشوری است.

نصیرپور ضمن قدردانی ویژه از فعالیت ها و تلاش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، تاکید کرد: میراث فرهنگی در دولت نهم و دهم توانست موارد مغفول مانده فرهنگی و تاریخی شهرستان سراب را به خوبی احیا کند.