اصلاح قانون کار مشکل تولید کشور را رفع نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سالن هلال احمر مازندران افزود: هم اکنونی که قانون کار متقن و اثرگذاری در کشور است، هیچ استفاده ای از این قانون از سوی کارفرمایان برای ارتقاء سطح تولید نمی شود.

وی اظهار داشت: اصلاح قانون کار نه تنها تنظیم کننده روابط کار نبوده بلکه عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی را از جامعه کارگری دور خواهد کرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون کار نباید دستخوش تغییرات و تحول اصولی شود، تصریح کرد: یکی از مشکلات تولید در جامعه، سوء مدیریت بوده چرا که با اصلاح قانون کار مشکل مدیریت کشور رفع نمی شود.

یوسف نژاد با بیان اینکه ناکارآمدی مدیران در عرصه مدیریتی در بخش دولتی و غیردولتی رو به فزونی است، یادآور شد: اصلاح قانون کار در برهه کنونی که کشور نیازمند اجرای طرح تحول اقتصادی، قوانین بانک و گمرکی بوده، ضروری نیست.

وی با اعلام اینکه اصلاح قانون کار نباید به گونه ای تنظیم شود که تامین معیشتی کارگران را به مخاطره بیاندازد، در عین حال از واردات بی رویه محصولات به کشور انتقاد کرد و افزود: واردات بی رویه بلایای بی خانمان بخش تولید شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه امور کارگری نباید بهانه ای برای زیرپا گذاشتن شخصیت کارگران شود، افزود: کرسی های آزاداندیشی برای تضارب ایده ها در راستای تقویت قانون کار در کشور برگزار شود.



