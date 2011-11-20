به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که روز چهارشنبه زمان رسمی نام نویسی از کاندیداهای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی به پایان رسید در دقایق پایانی مسئولان وزارت ورزش و جوانان مهلت ثبت نام از کاندیداها را تا روز شنبه تمدید کردند.

تمدید مهلت ثبت نام این ذهنیت را قوت بخشید که از 9 نفری که ثبت نام کرده‌اند هیچکدام گزینه وزارت ورزش و جوانان نیستند. حتی یزدانی خرم رئیس فعلی این فدراسیون نیز روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر این موضوع را تایید کرد که گزینه وزارت ورزش و جوانان روز شنبه برای ثبت به فدراسیون کشتی خواهد آمد.

روز شنبه پنج نفر کاندیدا شدند، جدا از بهنام طیبی عضو سابق تیم ملی که به نظر نمی رسد حامی جدی داشته باشد، چهار گزینه دیگر هر کدام حامیان خاص خود را دارند.

امیررضا خادم که سابق 17 ماهه ریاست فدراسیون کشتی و قهرمانی جهانی 2002 تهران به همراه چند مدال جهانی و المپیک و چهار بار حضور در المپیک را در کارنامه دارد در بین این چهار نفر بهترین کارنامه را دارد. خادم خود مدعی شده بدون سفارش و تنها از روی ادای دین وارد صحنه شده است اما گفته می شود یکی از مسئولان رده بالای وزارت ورزش و جوانان به حضور وی در انتخابات تمایل زیادی داشته است. با این حال معادل حضور وی در انتخابات فدراسیون کشتی کمی پیچیده است و به نظر می رسد که خادم فردی نباشد که بی گدار به آب بزند. قطعا او همه جوانب را بررسی کرده و با دید باز ثبت نام کرده است. مگر اینکه به دلایل غیر ورزشی شانس او برای ریاست فدراسیون کشتی کاهش پیدا کند.

حسن رنگرز گزینه دیگر انتخابات فدراسیون کشتی است. دانشجوی دکتری تربیت بدنی، دارنده دو مدال طلا و برنز جهان و مشاور وزیر ورزش و جوانان و که سرمربیگری تیم کشتی فرنگی جوانان از سوابق وی است. گفته می شود رنگرز در زمان موعد ثبت نام انتخابات کشتی خارج از کشور بوده و مسئولان به همین دلیل مهلت ثبت نام از کاندیداها را تمدید کرده‌اند تا وی گزینه‌ای جدی باشد البته از طرفی صحبت های یزدانی خرم با یکی از رسانه ها درمورد اینکه از وی خواسته شده تا رنگرز را به عنوان دبیر انتخاب کند اما وی نپذیرفته، نشان می دهد شاید رنگرز هنوز هم سوداهای بزرگتری را در سر دارد و تنها برای کمک در انتخابات ثبت نام کرده است.

حمیدرضا گرشاسبی فرنگی کار سابق کشور، مسئول کشتی فرنگی در زمان مدیریت طالقانی، رئیس سابق هیئت کشتی استان تهران، معاون سابق ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان تهران و مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان که از مدتها قبل نامش به عنوان گزینه ریاست فدراسیون کشتی مطرح شد. گرشاسبی به نظر می رسد از فعالیتش در استان خوزستان راضی است اما به هرحال وی یکی از گزینه های اصلی است که از حمایت مدیران با سابقه برخوردار است.

حجت الله خطیب مدیر کل سابق اداره کل تربیت بدنی استان تهران حدود پنج سالی است پس از سرپرستی باشگاه پرسپولیس مدیریتی را برعهده نداشته است. گفته می شود وی از سوی بخش دیگری از مسئولان وزاتخانه را همراه دارد، اما بنظر نمی رسد از آنجا که عضو خانواده کشتی نیست شانس بالایی نخواهد داشت.

در شرایطی که به نظر می رسد در بین گزینه های موجود امیررضا خادم از شانس بالایی برخوردار است گفته می شود یزدانی خرم رئیس فعلی فدراسیون کشتی در بین گزینه های مورد نظر وزارت ورزش و جوانان قرار ندارد. مسئولان وزارت ورزش که فکر نمی کردند یزدانی خرم بدلیل بازنشستگی در انتخابات شرکت کند با ارائه مدارکی از سوی وی بر سر دو راهی مانده اند. اما همانطور که رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرده است بدلیل اعتراض به تمدید بی دلیل زمان انتخابات و تخلفات در روند ثبت نام به فدراسیون نمی رود تا داستان کشتی امید اول ورزش اول کشور در آستانه المپیک غمگین تر از قبل شود.

باید منتظرماند و دید بالاخره تکلیف فدراسیون کشتی چه می شود شاید در روزهای آینده یزدانی خرم به محل کارش بازگردد؟ شاید هم فردی از بین خادم، رنگرز و گرشاسبی یا فردی خارج از لیست 13 نفره کاندیداها موقتا تا انتخابات سرپرست شود؟ بهرحال کشتی در ساعت و شاید روزهای آینده با بمب های خبری جدیدی روبرو خواهد شد. که مطمئنا از آن سودی عاید ورزش اول کشور نمی شود و تنها بر استرس مربیان و کشتی گیران می افزاید.