مبلغان دینی باید با اخلاص و پرمطالعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در دومین گردهمایی آموزشی، تخصصی و مهارتی روحانیون مستقر در مناطق مختلف کشور که به همت سازمان تبلیغات اسلامی در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد‏، اظهار داشت: یک مبلغ موفق و کارآمد دارای دو خصوصیت اخلاص و پر مطالعه است.



وی ابراز داشت: مبلغان باید بر شیوه گفتاری خود دقت داشته باشند و برخی از مسائل را به صورت شیوا و شیرین بیان کنند.

این مفسر قرآن با تاکید بر اینکه مبلغان فقط از یک انگشتر استفاده کنند بدلیل اینکه انگشترهای زیاد بر انگشتان دست سبب جلب توجه می‌شود، گفت:‌ مبلغان و روحانیون باید از لباس‌های شاد در مجالس سخنرانی خود استفاده کنند و همچنین منبر و سخنرانی آنها نباید طولانی باشد و کمتر از 20 دقیقه باشد.



وی ادامه داد: بیان لطیفه، اسرار زندگی خصوصی مردم، طرفداری از قوم و فرد، شوخی در جلسات بانوان و اظهار نظر در مورد شخص خاص از جمله مواردی است که یک مبلغ باید هنگام تبلیغ دین از انجام آن خودداری کند.



مبلغ باید اسلام را شیرین عرضه کند



حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه یک مبلغ باید اسلام را شیرین عرضه کند، تصریح کرد: برخی از مبلغان مهارت بیان جذاب و شیوایی لازم را ندارند در صورتی که یک مبلغ باید به صورت جذاب و شیوا تبلیغ کند که سبب جذب جوانان و دیگر افراد جامعه شود.



وی افزود: امروزه هر کسی که مطالعات فراوان داشته باشد حرف برای گفتن دارد و در کار خود موفق است همچنین یک مبلغ باید قرآن را بدون غلط و سریع بخواند.



رئیس ستاد اقامه نماز کشور اظهار داشت: همسر یک مبلغ نباید دارای زیور آلات نمایان و آشکار باشد که سبب جلب توجه دیگران شود بلکه باید ساده زیست باشد.



وی با اشاره به اینکه قلبی که کینه مومن در آن است مورد نظر خدا نخواهد بود‏، اضافه کرد:‌ لقمه حرام در شکم مانند سگ مرده در یک استخر است که هر چقدر آب در این استخر ریخته شود آب آن همیشه بد بو خواهد بود.

