لزوم ظرفیت سازی برای ایجاد اشتغال پایدار در هرمزگان /ضرورت اصلاح فرهنگ کار

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی شنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان با بیان اینکه سند اشتغال استان هرمزگان نقشه راه ایجاد اشتغال در هرمزگان است، اظهار داشت: به علت اهمیت این سند، باید با مشارکت اعضای کارگروه اشتغال ایرادات و اشکالات سند اشتغال مطرح و توسط دبیرخانه کارگروه برطرف شود.

وی ادامه داد: شاخصهای سند توسعه اشتغال هرمزگان باید با شاخصهای کلان کشور به خصوص با اهداف برنامه پنجم توسعه منطبق و هماهنگ باشد چون در غیر این صورت ما دچار مشکل خواهیم شد.

استاندار هرمزگان افزود: در سال 90 مهمترین و محوری ترین ماموریت تمامی دستگاههای اجرایی استان هرمزگان توجه به رفع مشکلات اشتغال است چون ایجاد اشتغال پایه بسیاری از کارها است و در ایجاد امنیت و برون رفت از مشکلات نیز نقش دارد.

عزیزی جذب سرمایه بخش خصوصی را یکی از ملزومات ایجاد اشتغال دانست و عنوان کرد: دستگاههای اجرایی باید به ایجاد اشتغال پایدار توجه داشته باشند و باید در ایجاد اشتغال پایدار به جذب سرمایه بخش خصوصی توجه خاصی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اصلاح فرهنگ کار در جامعه، تصریح کرد: نگاه بسیاری از افراد به اشتغال تنها در میز و اداره خلاصه می شود که اگر نگاه افراد نسبت به مقوله کار تغییر کند بسیاری از مشکلات بی کاری ما رفع خواهد شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم کسب مهارت و کارآفرینی، بیان داشت: واحدهای صنعتی مختلف باید به افزایش کسب مهارت در جامعه کنند و همچنین با اصلاح و تعریف یک سیستم بانکی مناسب می توان بسیاری از اهداف اشتغالزایی را محقق کرد.

عزیزی با تاکید بر لزوم ظرفیت سازی برای اشتغال دائم، اظهار داشت: اگر برای دستگاههای اجرایی مختلف همانند جهاد کشاورزی، کشتی سازی، بنادر و دریانوردی، صنایع، آب و برق ظرفیتهای درست تعریف و ایجاد شود می توان مشاغل پایدار بسیار زیادی را در استان هرمزگان ایجاد کرد.

وی همچنین بر پرداخت تسهیلات اشتغالزایی توسط بانکها تاکید کرد و افزود: طی سه هفته آینده 16 هزار پرونده متاقضی دریافت تسهیلات توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال به بانکهای مختلف ارسال خواهد شد که بانکها باید هرچه سریعتر تسهیلات مورد نظر را به متقاضیان پرداخت کنند.