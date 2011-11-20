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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و نهم آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و بیستم نوامبر سال 2011 میلادی.

- هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های چلسی و لیورپول پیگیری می‌شود.

- هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با انجام دیدارهای زیر ‌به پایان می‌رسد:
* اشتوتگارت - آگسبورگ
* هامبورگ - هوفنهایم

- روز دوم از هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* رئال سوسیه‌‍‌داد - اسپانیول
* اسپورتینگ گیخون - ختافه
* اوساسونا - مایورکا
* سویا - اتلتیک بیلبائو
* اتلتیکومادرید - لوانته
* گرانادا - مایورکا

- هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* بولونیا - سسنا
* سیه‌نا - آتلانتا
* پارما - اودینزه
* یوونتوس - پالرمو
* جنوآ - نووارا
* کالیاری - کیه‌وو
* رم - لچه

کد مطلب 1463914

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