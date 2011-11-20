تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و نهم آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و بیستم نوامبر سال 2011 میلادی.

- هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های چلسی و لیورپول پیگیری می‌شود.

- هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با انجام دیدارهای زیر ‌به پایان می‌رسد:

* اشتوتگارت - آگسبورگ

* هامبورگ - هوفنهایم

- روز دوم از هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* رئال سوسیه‌‍‌داد - اسپانیول

* اسپورتینگ گیخون - ختافه

* اوساسونا - مایورکا

* سویا - اتلتیک بیلبائو

* اتلتیکومادرید - لوانته

* گرانادا - مایورکا

- هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* بولونیا - سسنا

* سیه‌نا - آتلانتا

* پارما - اودینزه

* یوونتوس - پالرمو

* جنوآ - نووارا

* کالیاری - کیه‌وو

* رم - لچه