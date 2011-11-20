برخورد با ناهنجاری های اجتماعی فرهنگ غرب در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی عصر شنبه در همایش روسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها و یگان های نیروی انتظامی اظهار داشت: به طور قطع برخورد مطلوب نیروی انتظامی با این گونه ناهنجاری ها زمینه ترویج فرهنگ اسلامی - ایرانی را در کشور و حتی برون از مرزها فراهم می کند.

وی با اشاره به تحولات کشورهای اسلامی منطقه و غرب و موج بیداری اسلامی در این کشورها گفت: تفکر انقلاب اسلامی به عنوان تفکر و بینشی است که فراتر از مرزهای ایران پیش رفته و امروز افزون بر کشورهای اسلامی بسیاری از ممالک دنیا از جمله آمریکا و کشورهای غربی را تحت تاثیر خود قرار داده و نظام سرمایه داری را به انحطاط کشیده است.

وی با اشاره به ماموریت های مختلف نیروی انتظامی و ضرورت اقتدار و صلاحیت در برخورد با متخلفان و هنجارشکنان افزود: توجه به مدیریت اخلاقی در برخورد با افراد متخلف جامعه برای تقویت همدلی و انسجام میان مردم و کارکنان نیروی انتظامی ضرورت دارد.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز در این همایش بیان داشت: شاخص های امنیتی در استان رو به بهبود است و مردم شاهد بهتر شدن وضعیت امنیتی - اجتماعی به عنوان یکی از اولویت های ناجا هستند.

سرهنگ احمد طاهری گفت: در مرکز استان با توجه به شرایط خاص شمار ایستگاه های پلیس 110 در حد مطلوب افزایش یافته و درصددیم این ایستگاه ها را در شهرستان های مختلف استان استقرار دهیم.

وی افزود: با راه اندازی ایستگاه های پلیس 110 و گسترش آنها نگرانی مردم در زمینه امنیت نیز بهبود یافته است.

وی در زمینه مسائل فرهنگی و ضد فرهنگی که گاهی در اطراف شهر دیده می شود اظهار داشت: برنامه هایی در برخورد با این مسئله تدارک دیده شده که در آینده ای نزدیک با کمک مردم، مدیران دستگاه های اجرایی و رسانه ها نقاط آلوده را در شهر شناسایی و پاکسازی خواهیم کرد.

وی گفت: ماموران پلیس 110 با فعالیت بیشتر خود آرامش و امنیت قابل قبولی را برای مردم فراهم می کنند.

وی یکی از اهداف سازماندهی پلیس 110 را بیشتر شدن سرعت عمل پلیس در ماموریت ها عنوان کرد و افزود: پیش بینی می کنیم ماموران پلیس به نرم معمول که بین هشت تا 10 دقیقه است به صحنه جرم برسند.

وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی عملکرد فرماندهان و روسای پاسگاه ها و کلانتری ها در برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در حوزه ماموریت های نیروی انتظامی عنوان کرد.