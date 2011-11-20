به گزارش خبرنگار مهر، نیایشگاه چغازنبیل در سالهای حدود ۱۲۵۰ پیش از میلاد، توسط پادشاه بزرگ ایلام باستان برای ستایش ایزد اینشوشیناک، الهه نگهبان شهر شوش، ساخته و در حمله سپاه خونریز آشور بانیپال به همراه تمدن ایلامی ویران شد.

رد خودرو و موتور بر روی زمینهای اطراف چغازنبیل

در سالهای متمادی این بنا در زیر خاک به شکل زنبیلی واژگون مدفون بود تا اینکه به دست رومن گیرشمن فرانسوی در زمان پهلوی دوم از آن خاکبرداری شد. پس از گذشت حدود ۵۰ سال از این کشف، عوامل فرساینده طبیعی و بی دفاع گذاشتن این بنا در برابر آنها، آسیبهای فراوانی را به این بنای خشتی و گلی وارد کرده به نحوی که باقیمانده طبقات بالایی آن را نیز دچار فرسایش شدید کرده‌است.

معبد چغازنبیل در محاصره سه کارخانه میان آب، کارون و هفت تپه قرار دارد اما این کارخانه ها و مزارع با مجموعه چغازنبیل فاصله دارند و در حریم بصری آن قرار نگرفته اند اما این حریم در محاصره زمینهایی است که متعلق به منابع طبیعی است.

مشاهدات خبرنگار مهر حاکی است بوی بد ناشی از کود مرغی عاملی است که باعث آزردن گردشگران این مجموعه می شود هر چند که دوستداران میراث فرهنگی در خوزستان عنوان می کنند این بو به ندرت به مشام می رسد اما نگهبانان مجموعه آن را عادی قلمداد می کنند.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به خبرنگار مهر گفت: برخی اوقات بوی کود مرغی در محوطه چغازنبیل به مشام ماموران یگان حفاطت در این پایگاه می رسد اما شاید مسئله مهمی از نظر آنها نبوده است که تا کنون گزارشی درباره آن ارائه نداده اند.

تصفیه خانه معبد

اما مسئله مهم دیگر در هنگام بازدید از محوطه حضور احشام در محوطه چغازنبیل و کود حیوانی موجود در مجموعه است.

مجتبی گهستونی در این باره نیز گفت: پایگاه جهانی در مدت اخیر توانسته از حضور احشام در محوطه چغازنبیل جلوگیری کند اما ممکن است که بر حسب اتفاق گله های گوسفند از این محوطه رد شوند اما تا جایی که می دانم پایگاه پژوهشی چغازنبیل در صورتی که با این موضوع مواجه شوند حتما جلوگیری می کنند.

وی با اعلام اینکه اکنون بخش عمده ای از محوطه چغازنبیل فنس کشی شده ولی به صورت کامل کاوش نشده است بیان کرد: این محوطه کارگاه پژوهشی است و اکتشافات و تحقیقات بسیاری در آن می شود بنابراین اگر جلوی این اقدامات گرفته نشود ممکن است که به مجموعه صدمه وارد کند.

دوده های سیاه بر سر و روی معبد ایلامی ها

مشاهدات خبرنگار مهر حاکی است دوده های بسیار زیادی ناشی از سوختن ساقه های نیشکر در مجموعه چغازنبیل موجود است که به وضوح بر سر و روی این بنای خشتی مشاهده می شود.

در این باره هم سخنگوی انجمن تاریانا بیان کرد: از دهه 40 تا به حال که کارخانه های توسعه نیشکر در این محوطه احداث شده است ساقه های نیشکر در این محدوده سوزانده می شود و باد دوده ها را به این سمت می آورد که از لحاظ محیط زیستی عامل منفی برای این منطقه محسوب می شود.

گهستونی با بیان اینکه در هر حال پایگاه جهانی چغازنبیل باید هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی کند گفت: وجود مزارع نیشکر باعث کشف این معبد شده است.

از دیگر مشکلات موجود در این پایگاه جای رد موتور و خودروهای سواری در نزدیکی این معبد است و در دسترس بودن تصفیه خانه معبد برای گردشگران است بدون آنکه کسی به آنها گوشزد کند که نباید داخل رفته و آجرهای آن را از دیوار خارج کرد. با این حال نگهبانان معبد هر از گاهی اگر متوجه این موضوع شوند خود را با موتور به آنها رسانده و از این اقدام جلوگیری می کنند هر چند که سه نگهبان این معبد از اردیبهشت ماه حقوق نگرفته اند اما تا جایی که بتوانند مراقب رفتار گردشگران خاطی هستند.

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گزارش و عکس از فاطیما کریمی