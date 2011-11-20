گفتگو منطق فرهنگی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز شنبه 28 آبان در دومین همایش کتاب و پیوند فرهنگی که با حضور جمعی از اصحاب فرهنگی ایران و نیز نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در هتل لاله برگزار شد، با اشاره به اینکه ظرفیت‌های همکاری فرهنگی میان ایران و سایر کشورهای جهان بدون شک بیش از آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد، قابل تحقق است، گفت: لزوم ترجمه آثار اندیشمندان ایرانی و غیرایرانی با توجه به استقبال فراگیری که از آن وجود دارد، هنوز هم احساس می‌شود و این موضوعی نیست که متعلق به روزها و ماه‌های اخیر باشد. از قدیم و حتی از دوران یونان باستان نیز این حرکت و جنبش ترجمه وجود داشته است و آن را نباید عضو زمان خاصی دانست.

حسینی با اشاره به فرهنگ ایرانی اظهار داشت:‌ فرهنگ آیین ما بر مسائل فطری و ارزش‌های اسلامی تاکید دارد که تکیه بر آن رابطه میان کشورها را تلطیف خواهد کرد. به جای اینکه دایماً بر طبل جنگ کوبیده شود.

وی با اشاره به تلاش‌های سیاسی روز گذشته آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: کشور ما و فرهنگ حاکم بر آن فرهنگ روابط انسانی است که باعث شده مردم ما در کنار قرآن در خانه‌های خود دیوان حافظ را نیز در یک جایگاه نگه دارند. ما می‌توانیم با تمام کشورهای جهان به جز اسرائیل به جای طرح این مسایل بر مودت و صلح و دوستی تاکید کنیم. مسلک ما دنبال کردن جنگ نیست، پیامبر ما نیز پیامبر ارسلنا رحمة للعالمین بود. در اوایل انقلاب اگر جنگی بر ما تحمیل شد به این خاطر بود که حس می‌شد ما در نقطه ضعف قرار داریم، اما حالا دیگر این گونه نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه امکانات فرهنگی موجود در کشور می‌تواند در یک فضای دوطرفه موجب برقراری صلح با تمام کشورهای جهان شود، گفت: نمایندگان سفارت‌های خارجی در ایران نیز چنین رسالتی را بر دوش دارند که در صورت عدم رعایت آن در برابر وجدان عمومی انسان‌ها و در صورت اعتقاد در قیامت پاسخگو خواهند بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شاخصه بارز ایران در مواجهه با کشورهای دیگر بحث ارزش‌های فرهنگی است، گفت: سابقه فرهنگی و جهتگیری‌های ایران این موضوع را تصدیق می‌کند. ما به بمب و موشک و سلاح اعتقادی نداریم. امپراتوری‌هایی مانند نظام شوروی کمونیستی نیز به دلیل آنکه پایه وجودی‌شان فطری نبود از درون خود نابود شدند و این وعده‌‌ای بود که از سوی امام (ره) داده شد و تحقق پیدا کرد و این روزها نیز در بحث نظام سرمایه‌داری نیز شاهد ادامه تحقق پیدا کردن آن هستیم. بنابراین تاکید دارم اگر بحثی میان ایران و سایر کشورها وجود دارد، بحث فکر و اندیشه است.

حسینی گفت: حرف ایران آن است که حرف و بحث ما را نیز بشنوید. با هیاهو و جنجال و فضاسازی و تحریف، کاری نکنیم که حرف حق محقق نشود؛ چون در هر صورت حقیقت بالاخره آشکار خواهد شد.

وی خطاب به حاضران و نمایندگان کشورهای خارجی گفت: واقعیت‌های ایران را بشنوید و کمک کنید که فرهنگ ایران به روشنی معرفی شود.

وی همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران به منظور استفاده از نظرات صاحب نظران کشورهای خارجی در اجرای برنامه‌های فرهنگی تاکید کرد و گفت:‌ ما متقابلاً آماده‌ایم در هر نقطه از دنیا جز رژیم صهیونیستی حاضر شویم و فکر و اندیشه خودمان را منتقل کنیم.