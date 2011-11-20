سرانه مطالعه در غرب رو به کاهش و در ایران رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خبرنگاران و رسانه‌های فعال در امر کتاب و کتابخوانی صبح شنبه 28 آبان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در محل کتابخانه عمومی پارک شهر برگزار شد.

منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی که متولی برگزاری این برنامه بود در سخنانی با تقدیر از خبرنگاران حوزه کتاب در جلب توجه مردم به کتابخوانی به بیان فرازی از سخنان مقام معظم رهبری در مورد پایین بودن سرانه مطالعه در کشور پرداخت و گفت: معظم له در جمع کتابداران گفتند در کشور آدمی که مطالعه نمی‌کند، نباید باشد. اگر کشوری می‌خواهد پیشرفته باشد راهی جز این نیست که مردم آن اهل مطالعه و خواندن باشند.

وی در عین حال تاکید کرد: مسئولان کشورهای غربی از این که میزان مطالعه در کشورهایشان پایین است ابراز نگرانی می‌کنند در حالی که در کشور ما عکس این موضوع است و مردم اهل مطالعه هستند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنین از ارایه یافته‌های آخرین پژوهش در مورد سرانه مطالعه ایرانی‌ها که در اسفندماه سال گذشته انجام شده است، طی برنامه‌ای در روز یکشنبه 29 آبان خبر داد.

واعظی با بیان اینکه امروزه شاهد روند رو به رشد سرانه مطالعه در کشور هستیم تاکید کرد: ممکن است به پژوهش‌ها در مورد سرانه مطالعه نقد وارد شود اما دیگر کسی اهمیتی به آمارهایی که سرانه مطالعه را دو دقیقه اعلام می‌کند، نمی‌دهد.

به گفته این مقام مسئول در حوزه کتابخوانی براساس سند چشم انداز ایران باید در آینده نه چندان دور در زمینه سرانه مطالعه رتبه نخست را در منطقه کسب کند و در میان 15 کشور اول جهان در این زمینه قرار گیرد.

واعظی همچنین ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و صدا و سیما آیین تقدیر از خبرنگاران فعال در زمینه کتابخوانی در سال آینده با بهره گیری از یک کمیته علمی قوی انجام شود و همچنین سند نهضت مطالعه مفید که به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ از سوی رئیس جمهور رسیده است در آینده وارد فاز اجرایی شود.

در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در سخنانی با تقدیر از خبرنگاران حوزه کتاب توجه آنها را به سه مولفه آموزش، پژوهش و بینش در تعمیم فرهنگ کتابخوانی در جامعه تاکید کرد.