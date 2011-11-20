علی زارعی نجفدری مشاور رئیس جمهور و دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین دوره انتخابات هیئت اجرایی این اتحادیه همزمان با برگزاری دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام گفت: بر اساس اساسنامه تصویب شده برای اتحادیه، شورای اجرایی متشکل از 15 عضو که یک عضو آن را دبیرکل و رئیس شورای اجرایی اتحادیه تشکیل می‌دادند، برگزار شد و بعد از انتخاب 14 عضو به همراه دبیرکل شورای اجرایی اتحادیه عملا تشکیل شد.

وی ادامه داد: بر مبنای اساسنامه تصویب شده از این پس دیگر عنوان دبیرکل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام وجود نخواهد داشت و دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان که سمت ریاست دبیرخانه دائمی اتحادیه را نیز بر عهده دارد بر مبنای اساسنامه به فعالیت خواهد پرداخت.

زارعی همچنین با اشاره به برنامه‌های این اتحادیه گفت: قرار ما این بود که بعد از انتخابات، نخستین جلسه شورای اجرایی اتحادیه تشکیل شود ولی به دلیل کمبود وقت تشکیل این جلسه به دو ماه آینده موکول شد و معمولا سالانه یک جلسه نیز در این راستا برگزار خواهد شد که به نظر می‌رسد با توجه به حجم کاری اتحادیه در بدو تشکیل این جلسات بیش از یکبار نیز برگزار شود.

به گفته دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان این اتحادیه در فرآیند کاری خود به هیچ عنوان قصد فعالیت اجرایی ندارد و تنها سعی می‌کند در امر سیاستگذاری برای ناشران وارد عمل شود.

زارعی همچنین در ادامه این گفتگو افزود: رسالت اتحادیه ایجاد بستر و زمینه‌سازی برای برقراری تعامل میان ناشران مسلمان است و سعی می‌کنیم شرایطی فراهم کنیم که تعامل فکری میان ناشران مسلمان به روشنی صورت بپذیرد، البته سازوکار اجرایی این موضوع به بعد از برگزاری جلسات نخستین شورای اجرایی منوط می‌شود که نخستین آن تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.