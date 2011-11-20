عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- بشار اسد: جنگ در سوریه تمامی خاورمیانه را ناامن خواهد کرد

- یک سرباز آمریکایی از بی احترامی به اجساد سربازان کشته شده در عراق و افغانستان از سوی ارتش ایالات متحده خبر داد

- لحظاتی پیش رسانه ها مخابره کردند: مقر مرکزی حزب حاکم سوریه موشکباران شد

- 2 کشته و 676 مجروح در درگیری های میدان تحریر قاهره با پلیس مجروح شدند

- ضرب الاجل سه روزه اتحادیه عرب به سوریه برای پایان دادن به خشونتها نیمه‌‌ شب شنبه در حالی تمام شد که فعالان حقوق بشری از مرگ ۱۴ نفر در جریان اعتراضات روز (شنبه) در شهرهای مختلف سوریه خبر دادند.



- ایهود باراک، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز شبنه در سخنانی در توصیف بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، گفت که او "به نقطه ای بی بازگشت" رسیده است.



- پیش بینی می شود حزب حاکم سوسیالیست اسپانیا در انتخابات پارلمانی امروز (یکشنبه) موفق به کسب اکثریت آرا نشود.



- آمریکا خوستار محاکمه عادلانه سیف الاسلام فرزند معمر قذافی و رفتار انسانی با وی شد.



- پاپ فساد در بین رهبران آفریقایی را محکوم کرد و از آنها خواست تا امیدها را پایمال نکنند.



- زلزله ای با قدرت 5.1 ریشتر ژاپن را لرزاند.



- نخست وزیر لیبی: سیف الاسلام عادلانه محاکمه خواهد شد



- اتحادیه اروپا از دولت لیبی خواست تا برای محاکمه سیف‌الاسلام با دادگاه بین المللی جنایات جنگی همکاری کند.