نحوه پذیرش دانشجویان در دانشگاه فنی و حرفه ای/ تغییر درسها از سال آینده

سهراب رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کنکور ویژه ای برای متقاضیان ورود به دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار می شود، اضافه کرد: داوطلبان برای حضور در دانشگاه فنی و حرفه ای می توانند از طریق دو کنکور کاردانی به کارشناسی و دیپلم به کاردانی پذیرفته شوند و دبیرستانیها اجازه شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته ویژه آموزشکده ها را ندارند.

وی گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای در اکثر رشته ها از طریق کنکور دیپلم به کاردانی داوطلبان را جذب می کند و در تعداد معدودی از رشته ها از طریق کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشجو پذیرش می شود. ضمن اینکه این دو کنکور از سالهای گذشته برگزار می شده و آزمون جدیدی نیست.

رضایی با اشاره به تفاوت دو کنکور دیپلم به کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، اظهار داشت: کنکور دیپلم به کاردانی برای فنی و حرفه ایها و کاردانی به کارشناسی نه تنها برای فوق دیپلمهای دانشگاه فنی و حرفه ای بلکه برای فوق دیپلمهای سایر رشته ها نیز برگزار می شود.

وی با اشاره به منابع کنکور دیپلم به کاردانی گفت: منابع دیپلم به کاردانی همان درسهای هنرستانها است. در کاردانی به کارشناسی منابع امتحانی با توجه به رشته ها تخصصی می شود. دانشگاه فنی و حرفه ای هم اکنون 60 رشته دارد که تغییر دادن این رشته ها کمی مشکل است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در ادامه با اشاره به بازنگری دروس و سرفصلهای رشته های فنی و حرفه ای، خاطرنشان کرد: کارگروه های بازنگری دروس و سرفصلها در حال راه اندازی است تا درسها عوض شود. با تغییر درسها از سال آینده به بعد، سرفصلهای امتحانی ممکن است در برخی رشته ها تغییر کند و تغییرات در منابع درسی امتحانی با هماهنگی سازمان سنجش صورت می گیرد.