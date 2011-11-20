به گزارش خبرنگار مهر، مسلماً وقتی یک شبکه 24 ساعته تلویزیونی راه‌اندازی می‌شود، مخاطبان انتظار دارند بخشی از برنامه‌های این شبکه در شروع تاسیس شبکه تولیدی باشد و بخش کمی از آن اختصاص به برنامه‌های تامینی شبکه‌های دیگر پیدا کند، اما بینندگان با راه‌اندازی شبکه‌های نمایش، شما، آی فیلم و مستند تنها شاهد آثار تکراری شبکه‌های داخلی هستند، آثاری که چندین بار از دیگر شبکه‌های تلویزیون پخش شده و دیگر پخش دوباره آنها از یک شبکه‌ای که تنها یک نام جدید را به یدک می‌کشد، برایشان دیگر جذابیت لازم را ندارند.

وقتی برخی فیلم‌ها و سریال‌ها از شبکه‌های یک، دو، سه و تهران پخش شده که به دلیل محتوای ضعیف‌شان نتوانستند مورد توجه بینندگان قرار بگیرند، چطور مسئولان انتظار دارند پخش تکراری این نوع آثار از شبکه‌های جدید بتواند مخاطبان را همراه کند.

در واقع این نوع عملکرد از سوی مسئولان سازمان صدا و سیما باعث می‌شود شبکه‌ای که می‌تواند برای شروع برای بینندگان جذابیت داشته باشد، در اولین گام به دلیل نبود برنامه‌ریزی نه تنها با شکست رو به رو شود، بلکه مخاطب در آینده با بهبود برنامه‌ها دیگر تمایلی برای دیدن برنامه‌های شبکه جدید نداشته باشند و این مسئله باعث می‌شود روز به روز از تعداد مخاطبان کاسته شود.

نکته جالب این است که مسئولان سیما آنقدر برای راه‌اندازی شبکه نمایش عجله داشتند که با وجود تاسیس این شبکه و شروع شدن برنامه‌هایش هنوز لوگوی آن طراحی نشده و این مسئله نبود برنامه‌ریزی از سوی مسئولان را نشان می‌دهد.

این نبود برنامه‌ریزی حتی باعث سردرگمی مخاطبان تلویزیون نیز شده است، چرا که شبکه‌های آی فیلم و نمایش هر دو فقط فیلم‌ها و سریال‌های تکراری شبکه‌های داخلی را پخش می‌کنند و تنها تفاوت این دو شبکه این است که فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی در شبکه آی فیلم برای مخاطبان عرب زبان به زبان عربی پخش می‌شود، اما برای مخاطبان ایران به زبان فارسی روی آنتن می‌رود، حتی این فیلم‌ها و سریال‌ها در شبکه آی فیلم با زیرنویس عربی هم برای مخاطبان فارسی زبان پخش نمی‌شود که به آموختن زبان عربی آنها کمک کند.

مسلماً با ورود شبکه نمایش، ضرورت شبکه آی فیلم برای مخاطبان ایران چندان معنا ندارد و باید یکی از این شبکه‌ها باشد، چرا که تکرار این همه فیلم و سریال فقط از تعداد مخاطبان کم می‌کند و تنها با دیدن این همه تکرار بینندگان افسرده می‌شوند.

قطعاً وقتی شبکه‌ای راه‌اندازی می‌شود باید با یک عملکرد مناسب برای مخاطبان رونمایی شود و صرفاً مسئولان به کمیت فکر نکنند، بلکه هدف اصلی‌شان کیفیت باشد. در واقع باید قبل از تاسیس بخشی از تولیدات این شبکه‌ها آماده شده باشد تا مسئولان با دست پر یک شبکه را افتتاح کنند.

به عنوان نمونه شبکه شما تولیدات پخش شده شبکه‌های استانی را روی آنتن می فرستد یا بخش عمده آثار شبکه مستند تامینی است تا تولیدی. در حالی که شبکه مستند می‌تواند با جذب مستندسازان جوان و اعتماد کردن به آنها مستندسازان مستعد را شناسایی کرده و بازار کار ایجاد کند، نه اینکه صرفاً شبکه‌ای تامینی باشد، چرا که در این صورت عنوان یک شبکه جدید معنا نخواهد داشت.

در واقع شبکه مستند به عنوان یک شبکه تخصصی می‌تواند گام‌های خوبی در عرصه مستندسازی بردارد و این شبکه از حالت ملی خارج شده و یک شبکه فراملی شود و دیگر کشورها نیز از این شبکه به عنوان یک شبکه مرجع به دلیل پخش کردن مستندهای شاخص یاد کرده و استفاده کنند.

ایران کشور غنی و شامل خرده فرهنگ‌های بسیاری است. این خرده فرهنگ‌ها شامل آداب و رسوم خاصی است و هر استان مملو از فرهنگ های متفاوت است که هرچه مستند از این آداب و رسوم ساخته شود باز هم جای کار دارد و می توان باز هم مستندهای رنگارنگی تهیه و پخش کرد.

علاوه بر آن ما در اعیاد و دیگر مناسبت ها همچون محرم، نوروز و ... فرهنگ‌های مختلفی داریم که مستندسازان جوان می‌توانند با نگاه فراملی مستندهای مناسبی برای پخش تهیه کنند.

البته عملکرد مسئولان رادیو در زمینه راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی بهتر از مسئولان سیما بوده است و همیشه شبکه‌های تازه تاسیس رادیویی با دست پر به سراغ شنوندگان رفتند که در این باره می‌توان به شبکه جدید نمایش اشاره کرد که قبل از راه‌اندازی متون نمایش های رادیویی تا یک سال آماده شده بود و ساعت‌ها نمایش رادیویی جذاب قبل از تاسیس این شبکه برای پخش تهیه شده بود و این شبکه با وجود آنکه زمان اندکی از تاسیس اش گذشته، اما توانسته مخاطبان زیادی را همراه خود کند.

در این باره باید به مسئولان صدا خسته نباشید گفت که این گونه توانسته‌اند با برنامه‌ریزی صحیح گام محکمی بردارند. یا در شبکه ایران صدا به تازگی شاهد اتفاقات جدیدی بوده‌ایم که توانسته مخاطبان زیادی را جذب کند. امید است مسئولان تلویزیون نیز همچون مسئولان صدا قبل از راه اندازی شبکه‌ای به دقت برنامه‌ریزی کرده تا شاهد شبکه‌هایی با آثار تولیدی باشیم و نه تامینی.

--------------

فاطمه عودباشی