تعداد خانوارهای خراسان جنوبی 11.5 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید شامگاه شنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان، اظهار داشت: در نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن امسال که در استان صورت گرفته بالغ بر 178 هزار و 396 خانوار محاسبه شده، که نسبت به سال 85 از رشد 11.5 درصدی برخوردار بوده است.

وی میزان جمعیت استان را بالغ بر 643 هزار و 190 نفر عنوان کرد و بیان داشت: رشد جمعیت طی پنج سال اخیر در استان رقمی معادل 1.6 صدم درصد محاسبه شده است.

رشید رشد جمعیتی در بیرجند را 4.18 درصد نسبت به سال 85 دانست افزود: بیشترین نرخ رشد در سطح شهرستانها به بیرجند اختصاص دارد به طوری که از 3.98 نفر خانوار در سال 85 به 3.61 نفر در سال جاری رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین شهرستان سرایان نیز دارای رشد جمعیتی منفی است که این رقم معادل 10.29 صدم درصد است.

رشید در ادامه تعداد خانوارهای غایب استان را یک‌ هزار و 896 خانوار برشمرد و بیان کرد: این رقم معادل 1.5 صدم درصد کل جمعیت خانوار استان است که احتمال سرشماری این خانوارها در مکان های دیگر وجود دارد.

وی با بیان اینکه از این پس برگزاری سرشماری با فاصله زمانی پنج ساله انجام خواهد شد، تصریح کرد: نظارت بر ثبت آمار واقعی در استان مورد رصد قرار گرفته و آمارها به صورت واقعی محاسبه شده است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان آمار را پایه و اساس برنامه‌ ریزی در بخش ‌های مختلف دانست و یادآور شد: نظارت بر اجرای دقیق این سرشماری در دستور قرار داشته و این آمار مبنای برنامه ‌ریزی و اختصاص اعتبارات قرار خواهد گرفت.