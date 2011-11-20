میدان الغدیر شهرستان رباط کریم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار رباط کریم در مراسم افتتاح این میدان که صبح یکشنبه با حضور فرماندار و مسئولان محلی به بهره برداری رسید، گفت: شهرداری رباط کریم در راستای توسعه مسیر پیشرفت و آبادانی در این شهرستان هر چهار ماه، یک پروژه اساسی را به بهره برداری می رساند.

منوچهر رضایی اظهار داشت: احداث میدان الغدیر در این مسیر یک نیاز اساسی بود که امروز این پروژه به بهره برداری رسید و باعث می شود که از حوادث ناگواری که در گذشته به دلیل نبود ساختار هندسی استاندارد رخ می داد جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه مسئولان شهرستان تعامل و همکاری خوبی با این نهاد مردمی دارد و موفقیت های شهرداری رباط کریم در سایه تعامل و همدلی اعضای شورای شهر با این مجموعه بوده است.

رضایی با اعلام اینکه در این شهر پروژه های اساسی در دست اقدام است، عنوان کرد: خوشبختانه در سال جهاد اقتصادی شهرداری به توفیقات ارزشمندی دست یافته است و طرحهای مهمی را تا پایان سال جاری در دستور کار خود قرار داده است.

وی در خصوص تخصیص 250 میلیارد ریال بودجه برای پروژه های این شهرستان نیز افزود: تا پایان سال جاری در نظر داریم پروژه های با مبالغ 250 میلیارد ریال را عملیاتی کنیم که در دهه فجر امسال نمونه های از این طرح ها به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی احداث کمربندی جنوبی به طول 9 کیلومتر یکی از طرح های اساسی این شهرداری است که با تکمیل و بهره برداری از آن شهر رباط کریم از تردد وسایط نقلیه سنگین نفس راحتی می کشد.

رضایی در پایان اجرای عملیات عمرانی و خدماتی را در راستای توسعه شهری در همه نقاط این شهر مهم توصیف کرد و از حضور مسئولان در این مراسم قدردانی کرد.