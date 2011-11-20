  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۷

رویترز مخابره کرد:

حمله به دفتر حزب بعث در دمشق/ پرتاب دو نارنجک به مقر حزب حاکم سوریه

حمله به دفتر حزب بعث در دمشق/ پرتاب دو نارنجک به مقر حزب حاکم سوریه

رویترز به نقل از ساکنان محلی اعلام کرد که ساختمان دفتر مرکزی حزب حاکم بعث سوریه در دمشق، هدف پرتاب چند نارنجک قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در خبری اعلام کرد که ساکنان منطقه مذکور در این باره گفتند: دستکم دو نارنجک به یکی از ساختمان های اصلی مقر حزب حاکم سوریه در دمشق اصابت کرده است.

یکی از شاهدان می گوید: نیروهای امنیتی و پلیس میدانی که شعبه دفتر حزب در آن قرار دارد را بستند اما من دیدم که دودی از ساختمان و کامیون های آتش نشانی حاضر در آن به هوا خواست.
 
حمله به دفتر حزب نخستین رویداد از این دست از ابتدای آغاز تنش ها در سوریه طی هشت ماه بوده، اما هفته گذشته نیز پایگاه هوایی دمشق نیز از سوی مخالفین هدف حملات مختلف قرار گرفته بود.

شاهد ماجرا می گوید: این حمله درست پیش از طلوع آفتاب صورت گرفته و بیشتر ساختمان تخلیه شده و به نظر می رسد مهاجمان درصدد ارسال پیامی به دولت بشار اسد بوده اند.
 
 

کد مطلب 1463960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها