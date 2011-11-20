حمله به دفتر حزب بعث در دمشق/ پرتاب دو نارنجک به مقر حزب حاکم سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در خبری اعلام کرد که ساکنان منطقه مذکور در این باره گفتند: دستکم دو نارنجک به یکی از ساختمان های اصلی مقر حزب حاکم سوریه در دمشق اصابت کرده است.

یکی از شاهدان می گوید: نیروهای امنیتی و پلیس میدانی که شعبه دفتر حزب در آن قرار دارد را بستند اما من دیدم که دودی از ساختمان و کامیون های آتش نشانی حاضر در آن به هوا خواست.



حمله به دفتر حزب نخستین رویداد از این دست از ابتدای آغاز تنش ها در سوریه طی هشت ماه بوده، اما هفته گذشته نیز پایگاه هوایی دمشق نیز از سوی مخالفین هدف حملات مختلف قرار گرفته بود.

شاهد ماجرا می گوید: این حمله درست پیش از طلوع آفتاب صورت گرفته و بیشتر ساختمان تخلیه شده و به نظر می رسد مهاجمان درصدد ارسال پیامی به دولت بشار اسد بوده اند.



