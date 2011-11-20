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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

کلنگ احداث کمربندی جنوبی رباط کریم به زمین زده شد

کلنگ احداث کمربندی جنوبی رباط کریم به زمین زده شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: باحضور مسئولان رباط کریم کلنگ احداث کمربندی جنوبی این شهرستان به منظور سهولت در تردد وسایط نقلیه سنگین به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار شهر رباط کریم پیش از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی این طرح گفت: ایجاد کمربندی جنوبی در این شهر به دلیل تردد و وسایط نقلیه سنگین نقش بسزایی در کاهش ترافیک و آلودگی شهری خواهد داشت.

منوچهر رضایی بیان کرد: این پروژه در 9 کیلومتر از حد فاصل جنوبی شهر اجرا خواهد شد و در نظر داریم که با توجه به اتمام مقدمات و مطالعات اولیه بزودی شاهد بهره برداری از این طرح عظیم باشیم.

به گفته وی با تکمیل و بهره برداری از این طرح عظیم مردم و مسئولان رباط کریم نفس راحتی خواهند کشید.

این مسئول بیان کرد: خوشبختانه همه این توفیقات در سایه همدلی و تفاهم اعضای شورای اسلامی شهر و نیز مسئولان این شهرستان بوده است.

رضایی در پایان خواستار توجه مسئولان استانی برای پروژه های عظیم این شهرستان در خصوص تخصیص اعتبارات استانی و ملی شد.

کد مطلب 1463961

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