کلنگ احداث کمربندی جنوبی رباط کریم به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار شهر رباط کریم پیش از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی این طرح گفت: ایجاد کمربندی جنوبی در این شهر به دلیل تردد و وسایط نقلیه سنگین نقش بسزایی در کاهش ترافیک و آلودگی شهری خواهد داشت.

منوچهر رضایی بیان کرد: این پروژه در 9 کیلومتر از حد فاصل جنوبی شهر اجرا خواهد شد و در نظر داریم که با توجه به اتمام مقدمات و مطالعات اولیه بزودی شاهد بهره برداری از این طرح عظیم باشیم.

به گفته وی با تکمیل و بهره برداری از این طرح عظیم مردم و مسئولان رباط کریم نفس راحتی خواهند کشید.

این مسئول بیان کرد: خوشبختانه همه این توفیقات در سایه همدلی و تفاهم اعضای شورای اسلامی شهر و نیز مسئولان این شهرستان بوده است.

رضایی در پایان خواستار توجه مسئولان استانی برای پروژه های عظیم این شهرستان در خصوص تخصیص اعتبارات استانی و ملی شد.