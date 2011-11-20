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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۸

شلیک دیده‌بان‌ها به سامانه‌های پرنده دشمن در رزمایش ثامن الحجج

شلیک دیده‌بان‌ها به سامانه‌های پرنده دشمن در رزمایش ثامن الحجج

مرحله دوم رزمایش ثامن الحجج (ع) با صدور مجوز شلیک دیده بان های بصری مسلح به هواپیماهای بدون سرنشین دشمن فرضی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین بخش از مرحله دوم رزمایش پدافندی ثامن الحجج (ع) که از شنبه شب در گستره شرقی کشور آغاز شده است، دیده بان های بصری شامل دیده بان های ثابت و سیار مسلح پس از مشاهده شیء پرونده متجاوز، وضعیت آن را به شبکه یکپارچه پدافندی اعلام کردند.

شبکه یکپارچه پدافندی کشور نیز با بررسی شرایط موجود و هماهنگی با سایر سامانه های راداری و پدافندی موجود در منطقه و دریافت گزارش حضور هواپیماهای رادار گریز و بدون سرنشین در مناطق عمومی و عملیاتی رزمایش، مجوز شلیک به سمت این اهداف پرنده را صادر کرده و دیده بان ها اقدام به مقابله به این پرنده ها مهاجم کردند.

هم اکنون دیده بان های مسلح، مجهز به سلاح های دوش پرتاب جدیدی شده اند که امکان درگیری با اهداف مختلف را به آنها می دهد.

کد مطلب 1463965

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