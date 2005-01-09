تيم اعزامي ازقبل تعيين شده بود / منافع ملي را فداي سلايق شخصي نكنيم

علي كمالي سرمربي تيم كاتاي فولاد مباركه اصفهان با بيان اين مطلب به خبرنگار " مهر" گفت: اينجا قانون داوري رعايت نمي شود. چرا بايد 3 داورازيك سبك، همان سبكي كه نفراتش درحال مسابقه انتخابي هستندرا بايد قضاوت كنند. متاسفانه مربي تيم ملي هم مربي همين تيم است.

كمالي ادامه داد: چرا ازداوران آسيايي وجهاني براي قضاوت رقابتهاي انتخابي تيم ملي استفاده نشد، همين تيم كه الان انتخاب شد وقراراست بعنوان تيم ملي اعزام شود، مدتي پيش درمكزيك ومسابقات جهاني درهمان بازي اول حذف شد. درمسابقات قهرماني آسيا نيزبا وجود قرعه مناسب به تيم گمنام ميانمارباخت وبا خوش شانسي سوم مشترك شد.

وي درپايان گفت: اين تيم قراراست به مسابقات كشورهاي اسلامي اعزام شود. بايد از حيثيت كاراته ايران دفاع كرد. بحث ملي است وبايد منافع سبكي وشخصي را كنار گذاشت وانتخاب درست انجام داد. اميدوارم كه مسوولين فدراسيون به اين امرو مسابقات انتخابي بيشترتوجه داشته باشند.