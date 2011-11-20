هشدار اسد به اتحادیه عرب/ اقدام نظامی غرب بازتابهای شومی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد که با روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز گفتگو می کرد، گفت: دخالت اتحادیه عرب در امور داخلی سوریه می تواند بهانه ای برای اقدام نظامی علیه این کشور از سوی غربی ها باشد.

وی در عین حال افزود: هرگونه اقدام علیه سوریه می تواند "زلزله ای" در تمامی منطقه بوجود آورد.

رئیس جمهوری سوریه با اشاره به بحث اقدام نظامی علیه سوریه از سوی غرب نیز اظهار داشت: اگرعقل ، منطق و واقع گرایی وجود داشته باشد آنها نباید این کار[اقدام نظامی] را بکنند زیرا که بازتاب های بسیار شومی خواهد داشت. دخالت نظامی کل منطقه را بی ثبات خواهد کرد و تمامی کشورها را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

بشار اسد به فشارهای وارده بر حکومت سوریه نیز اشاره می کند اما عنوان می کند که رژیم وی به هیچ وجه در برابر این فشارها زانو نخواهد زد و به مقاومت خود ادامه خواهد داد.

اظهارات بشار اسد در حالی است که ضرب الاجل اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت ها به وی شب گذشته به پایان رسید.



از سوی دیگر آمریکا و غرب خواهان پایان خشونت ها در سوریه و اجرای اصلاحات عمیق در آن هستند.کناره گیری بشار اسد بخش مهمی از اصلاحات پیشنهادی به حکومت اوست.