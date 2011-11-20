به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امین جعفری شامگاه شنبه در همایش ستادهای شاهد استان، نواحی تابعه و شورای مدارس شاهد و ایثارگر که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: پرداختن به مسئله سرود در مدارس خوب است اما مدرسه‌ای را سراغ دارم که 300 الی 400 هزار تومان هزینه می‌کند برای اینکه در موسیقی اول شود.



وی ادامه داد: بنده اصلا با موسیقی در مدارس موافق نیستم و به روسای مدارس گفتم که موسیقی را از مدارس جمع‌آوری کنند.



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم تاکید کرد: بعضی از بزرگان قم هم نسبت به این مسئله تذکر دادند که باید رعایت شود.



امین جعفری بر لزوم تعمیق‌بخشی به باورهای دینی و اعتقادی دانش آموزان تاکید کرد و یادآور شد: اگر بنیه اعتقادی دانش آموزان قوی باشد هیچ تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی نمی‌تواند کارساز باشد.



وی خواستار توجه بیش از پیش مدیران مدارس به بحث نماز دانش آموزان شد و گفت: مدیران مدارس باید دانش آموزان را به شرکت در مسابقات فرهنگی هنری تشویق کنند.



مشکل کمبود فضا برای پایه ششم ابتدایی نداریم



وی با اشاره به طرح اضافه شدن پایه ششم ابتدایی گفت: این طرح در سال 68 به تصویب رسیده بود و مجددا در شورای عالی انقلاب فرهنگی احیا شد.



وی با بیان اینکه این طرح از سال آینده اجرایی می‌شود بیان داشت: در حال حاضر مقدمات تهیه محتوای کلاس ششم آماده شده و در آینده دوره آموزشی ویژه معلمان این مقطع نیز برگزار می‌شود.



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: اگر این طرح اجرایی شود در سال آینده پایه اول راهنمایی وجود نخواهد داشت.



وی ادامه داد: استان قم از نظر فضای آموزشی کمبود ندارد اما وزارت آموزش و پرورش باید در مورد تامین معلمان این مقطع تدبیر کند.



لزوم هوشمندسازی مدارس



امین جعفری در مورد اجرای طرح هوشمندسازی مدارس گفت: مدارس تیزهوشان، شاهد و نمونه دولتی در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.



وی ادامه داد: مدارس قم باید به سمت استفاده از فناوری‌های نوین بروند و آموزش و پرورش 50 درصد هزینه اجرای این طرح در مدارس شاهد را پرداخت می‌کند.



وی گفت: برای هر کلاس دو میلیون و 700 هزار تومان هزینه می‌شود و امیدواریم این طرح تا دهه فجر در مدارس شاهد، تیزهوشان و نمونه دولتی اجرایی شود.



سهم قم از حافظان قرآن 33 هزار و 600 نفر است



امین جعفری به تشریح طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم پرداخت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که باید قرآن در متن آموزش و پرورش وارد شود و در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی در این زمینه شده است.



وی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب فرمودند که باید 20 میلیون حافظ قرآن وجود داشته باشد که طبق بررسی‌های انجام شده دو میلیون نفر از این تعداد به آموزش و پرورش اختصاص یافت و سهمیه قم نیز 33 هزار و 600 نفر اعلام شد.



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم افزود: به هر دانش‌آموزی که بتواند نیم جزء از قرآن کریم را حفظ کند مبلغ 25 هزار تومان و برای حفظ یک جزء مبلغ 50 هزار تومان پرداخت می‌شود.



وی گفت: به دانش آموزانی که دو جزء از قرآن را حفظ کنند مبلغ 100 هزار تومان و به حافظ کل قرآن سه میلیون تومان اهدا می‌شود.



امین جعفری از اهدای کمک هزینه عمره به حافظان کل قرآن کریم خبر داد و اظهار داشت: اگر هر کدام از همکاران آموزش و پرورش بتوانند 5 نفر از دانش‌آموزان حافظ را زیر پوشش قرار گیرند 70 درصد هزینه اهدای جوایز به دانش آموزان برای آن معلم در نظر گرفته می‌شود.



وی از قبولی 87 درصدی دانش آموزان شاهد در کنکور سال 90 خبر داد و تاکید کرد: رشد استان قم در امور شاهد و ایثارگر از حدود 75 درصد به 83 درصد ارتقا یافته است.