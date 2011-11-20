نهمین اجلاس پیرغلامان حسینی در همدان پایان یافت/ 20 مداح تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون صدای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراسم پایانی نهمین همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی با اشاره به اینکه برگزاری این مراسم فضای خاصی به استان همدان داده است، اظهار داشت: حکایت عاشورا، کربلا، جانبازی، دلاوری و گریه بر سوگ شهدای کربلا هم‌چنان باقی است.

محمدحسین صوفی با تاکید بر اینکه رسالت بزرگی بر گردن مداحان، شاعران، مرثیه‌سرایان، پیرغلامان و خادمان حضرت اباعبدالله حسین (ع) وجود دارد، گفت: این گروه باید بصیرت و شور و شعور و مظلومیت شهدای کربلا و وقایع بزرگترین ظلم و جنایت تاریخ به نسل های آتی بسپارند.

وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه فضای معنوی حاکم بر استان همدان که همچنان در آن باقی بماند، ادامه داد: دهمین همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی در سال 91 در استان گلستان برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز در این آیین با بیان اینکه کسانی که در این دستگاه فعالیت می‌کنند باید اخلاص داشته باشند، گفت: مداحان در اختیار خود نیستند، بلکه یک دست غیبی آن‌ها را هدایت می‌کند و عنایت حضرت زهرا (س) پشتیبان آن‌ها است.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی افزود: مداحان اهل بیت (ع) باید قدر خود را بدانند.

استاندار همدان نیز با بیان اینکه برگزاری نهمین همایش تجلیل از پیرغلامان حضرت اباعبدالله حسین (ع) به ارزش‌های موجود در همدان جلوه‌ ای تازه‌ داد، گفت: باید ادامه‌ دهنده این مسیر بود.

کرم رضا پیریایی تاکید کرد: باید در این مسیر نیرو و قوت بیشتری به کار گرفت.

در پایان این مراسم نیز با تقدیر از پنج مداح از کشورهایهند و عراق و مصر، 15 مداح برجسته کشور ایران نیز تجلیل شدند.

در این مراسم دکتر قاسم مهدی شعور اعظمی از هند، میثم وحید التمار از عراق، محمد زین‌الدین طه الفشنی از مصر، ملاتقی کربلایی از عراق و ملا محمد حمزه الکربلایی از عراق تجلیل شدند

همچنین در این آیین حاج محمدرضا مشکین (شاهنگین) از اصفهان، حاج محمدرحیم مسکین از همدان، حاج عباس حداد کاشانی از کاشان، حاج هاشم شکوهی از خراسان رضوی، حاج محمد رحمانی از استان البرز، حاج محمدحسین آل مبارک از استان خوزستان، حاج مراد عباس‌پور از چهارمحال و بختیاری، حاج سیدعلی میرمعینی از استان کرمانشاه، حاج حجت‌الله شیخ فندرسکی از استان گلستان، حاج محمدباقر فداییان از مازندران، حاج زین‌العابدین اخوان فرد از گیلان، حاج غلام پورعبداللهی از هرمزگان، حاج حسین خاضع‌پور از تهران، حاج حیدر توکلی از تهران و حاج مجید فرسادی از تهران تجلیل شدند.