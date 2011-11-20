آرزوی یک پدر 12 ساله برای فرزندش/ انتحاریون آمریکایی در پاکستان

نخستین خبرپربازدید امروز در حوزه بین الملل، خبر بازداشت فرزند دیکتاتور لیبی و پیامدهای پس از آن است.

"سیف الاسلام" روز گذشته توسط انقلابیون لیبی در منطقه "الزنتان" بازداشت شد. در جدیدترین تحولات مربوط به بازداشت فرزند معمر قذافی، افرادی که وی را بازداشت کرده اند گفته اند هرگز حاضر به تحویل سیف الاسلام نیستند و تا زمان برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی، فرزند قذافی را نگه می دارند.

دومین خبر پربازدید امروز حوزه بین الملل مربوط به ادامه درگیری میان مردم قاهره با نیروهای امنیتی مصر است. درگیری امروز میان مردم قاهره و نیروهای امنیتی مصر در حالی آغاز شد که در درگیریهای دیروز دو نفر کشته و 678 نفر زخمی شده بودند.

تظاهرات امروز و روزهای گذشته مردم قاهره در اعتراض به طولانی شدن عمر دولت انتقالی که ریاست آن بر عهده نظامیان است، برگزار شده بود. رسانه های مصری از حضور ییش از 100هزار معترض در میدان تحریر خبر داده و اعلام کردند که 40 نفر از زخمی شدگان از نیروهای پلیس این کشور هستند.

سومین خبر پربازدید امروز در بخش بین الملل مربوط به عملیات انتحاری فردی با گذرنامه آمریکایی در پاکستان است.

این مرد عصر روز گذشته شنبه خود را در جنوب پاکستان منفجر کرد. پلیس پاکستان نام این فرد انتحاری را "سعید عبدالسلام" معرفی کرده است. در این عملیات انتحاری کسی کشته نشده و سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز هنوز توضیحی درباره گذرنامه آمریکایی این فرد انتحاری نداده است.

خبر بعدی مربوط به جنجالی است که در پی استفاده پلیس آمریکا از گاز فلفل برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان علیه نظام سرمایه داری برپا شده است.

پلیس نیویورک در روزهای اخیر برای پراکنده کردن تظاهرات جنبش تسخیر از گاز فلفل استفاده کرد که این موضوع با انتقادهای زیادی در داخل و خارج آمریکا روبرو شده است. در همین رابطه امروز یکشنبه یک دانشگاه آمریکایی اعلام کرد تحقیقاتی را در رابطه با پیامدهای استفاده از این گازها انجام می دهد.

پربازدیدترین خبرهای حوزه دیگر

حوزه های دیگر خبری نیز دارای اخبار پربیننده ای هستند که یکی از مهمترین خبرهای امروز درخواست کم سن ترین پدر دنیا از مقامات دولتی بود.

جوانترین پدر دنیا 12 سال سن دارد که به تازگی صاحب فرزند شده و آرزو کرده که بتواند فرزند خود را نگه دارد.

دومین خبر پربازدید حوزه های دیگر خبری مربوط به انفجار یک کارخانه شیمیایی در چین و کشته شدن 14 نفر در جریان این انفجار است. این انفجار در استان "شاندونگ" چین رخ داده و علت آن هنوز مشخص نیست.