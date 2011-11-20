تاریخ از کازرون رخت برمی بندد/ بافتی که دیگر میراثی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بافتهای تاریخی هر شهر جزوی از میراث تمدنی و فرهنگی آن شهر به شمار می رود.

این بافتها نه تنها فرصتهای مطالعاتی کم نظیری به شمار می روند بلکه مجموعه ای از بناهایی هستند که تاریخ را به آن شهر پیوند زده اند.

به این ترتیب با حفظ این بافت نه تنها فرصتهای مطالعاتی در این عرصه حفظ می شوند بلکه شرایط برای حضور گردشگر و حفظ تاریخ یک شهر نیز مهیا خواهد شد.

در این رهگذر شهرستان کازرون در استان فارس نیز به واسطه برخورداری از آثار تاریخی متعدد یکی از مناطق میراثی استان به شمار می رود که البته بافت تاریخی این شهر طی این مدت دستخوش تغییراتی شده و با ادامه این تغییرات شاید در آینده این بخش دیگر یک بافت میراثی نباشد.

بافت تاریخی کازرون

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون در این خصوص به خبرنگار مهر گفت:از میان بیش از 150اثر ثبت شده کازرون در فهرست آثار ملی ایران، نزدیک به 40 اثر در بافت تاریخی شهر کازرون قرار گرفته اند که حفظ و نگهداری آنها مستلزم حضور فعالانه تمامی دستگاه های ذی ربط و به ویژه سازمان میراث فرهنگی و شهرداری است اما متأسفانه مصادیق متعددی وجود دارد که به ویژه شهرداری کازرون توجه مطلوب و مناسبی را در تخصیص ردیفهای اعتباری و اعمال سیاستهای حمایتی از بافت تاریخی این شهر نداشته است.

محسن عباسپور افزود: مقایسه ای میان بافت تاریخی کازرون در اوایل دهه های 70، 80 و 90 به وضوح بیانگر این مطلب است که این بافت ارزشمند به شدت دستخوش تغییرهایی شده و به مرور از وجود یک بافت تاریخی تهی شده و به جای خانه ها و مغازه ها و سایر بناهای شاخص تاریخی، بناهای مدرن و نیمه مدرنی ساخته شده اند که کمترین سنخیتی با بافت تاریخی این شهر ندارند و در این میان شهرداری کازرون به عنوان یکی از سازمانهای متولی بیش از آنکه نگاهی به حفظ کالبد تاریخی شهر داشته باشد، به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز توجه داشته است.

وی اظهار داشت: بدون شک این حق هر شهرداری است که از طریق ساخت و سازهای شهری بخشی از درآمد خود را تأمین کنند، اما شهرداریهای شهرهای تاریخی همچون کازرون رسالت سنگین تری را برعهده دارند به گونه ای که همزمان با صدور مجوزهای ساخت و ساز باید رصدهای مکرری را بر روی وضعیت آثار تاریخی و بافت تاریخی شهر داشته باشند که متاسفانه شهرداری کازرون طی سالهای گذشته، کارنامه قابل قبولی را در این خصوص از خود به جای نگذاشته است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون ادامه داد: تداوم چنین مسائلی در بافت تاریخی کازرون، بدون شک باعث شده که امروز روح و هویت تاریخی را تا حد بسیار زیادی از کالبد شهر خالی کرده و بدون شک در این میان علاوه بر سازمان میراث فرهنگی، انگشت اشاره به سمت سازمانهایی همچون شهرداری که به نحوی یکی از اصلی ترین متولیان تغییر در بافت شهر محسوب می شود نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: شهرداری و شوراهای اسلامی شهر کازرون گرچه طی سالهای گذشته در مواردی، مصوبات و حمایتی را از برخی تک بناهای تاریخی داشته اند و بعضاً هزینه هایی را در این میان صرف کرده اند اما بدون شک برای شهری همچون کازرون که در طول دوره های تاریخی به ویژه زندیه، قاجاریه، صفویه و پیش و پس از آنها همواره یکی از شهرهای دارای اهمیت محسوب می شده و هویت مخصوص به خود را در کالبد بناهای این شهر زنده کرده بود این سطح از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری نمی تواند کفایت کند.

وی اظهار داشت: متأسفانه در شرایطی شاهد کم توجهی های شهرداری کازرون نسبت به بافت تاریخی این شهر و بناهای شاخص واقع شده در آن هستیم که شهرداریهای برخی دیگر از شهرهای کشور بعضا اقدامات در خور و شایسته ای را برای حفظ بافتهای خود انجام می دهند و چنین مصادیقی بار سوالات را از شهرداری کازرون بیش از پیش افزایش می دهد.

وی ادامه داد: وضعیت بافت و هویت تاریخی در چهره بناهای کازرون به آنجا رسیده که چنانچه شهرداری این شهر هرچه سریعتر اقدامات ریشه ای و متکی بر اصول علمی را برای حفظ آن انجام ندهد و کارشناسان این سازمان طرحهایی را برای حفاظت از این بافت ارزشمند در دستور کار خود قرار ندهند، با توجه به سرعت تخریب که به وضوح شاهد آن هستیم در آینده ای نه چندان دور اهالی کازرون با یک شهر تاریخی وداع کرده و تنها شاهد آجرها و سیمانهای ارتفاع گرفته ای هستند که هیچ صحبتی از قرنها هویت تاریخی این مردم را ندارد.

عباسپور افزود: شهرداری کازرون هم به لحاظ توصیه های مکرری که در قوانین شهرداریها نسبت به حفظ و حمایت از بافتهای تاریخی شده و هم به دلیل اینکه یکی از سازمانهای با پشتیبانی مالی مناسبی نسبت به سایر سازمانهای ذی ربط هستند و تبعات تصمیمهای اتخاذ شده در آن تاثیر مستقیمی را در بافت تاریخی این شهر می گذارد موظفند که توجه جدی تری به بافت تاریخی داشته باشند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون تصریح کرد: در حال حاضر در شهر کازرون حمامهای متعدد، تک بناهای شاخص، خانه های تاریخی و ده ها دهانه مغازه دارای ارزش تاریخی هستند که شاید روزهای آخر عمر خودشان را در حال سپری کردن باشند مگر آنکه برای یک بار هم که شده، شهرداری این شهر اقدامی عملی و گسترده که متکی بر اصول علمی باشد را برای حفظ بافت تاریخی در دستور کار خود قرار دهد.

وی اظهار داشت: نکته جالب توجه آنکه حتی خود شهرداری کازرون هم یکی از قدیمی ترین شهرداریهای استان فارس و کشور محسوب می شود و با این وجود حتی این شهرداری نیز هویت خود را تا حد زیادی فراموش کرده است.