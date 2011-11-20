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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۴

پیشرفت 95 درصدی پروژه های راه و ترابری سفر رهبری به سمنان

پیشرفت 95 درصدی پروژه های راه و ترابری سفر رهبری به سمنان

شاهرود - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان سمنان گفت: 12 پروژه در قالب 11 مصوبه در بخش راه و ترابری در سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان به تصویب رسید که پروژه های راه و ترابری سفر مقام معظم رهبری به استان 95 درصد پیشرفت دارد.

رجب قربانپور در گفتگو با مهر گفت: 9 پروژه از 12 پروژه مصوب در سفر مقام معظم رهبری به بهره برداری رسیده است.

وی  گفت: از مهمترین مصوبات این سفر می توان به بهسازی و نوسازی 40 کیلومتر راه اصلی زیدر – بیارجمند، احداث پل 3 دهانه پنو  بطول 8 متر در حسین آباد کالپوش و همچنین رفع چندین نقطه حادثه خیز در محورهای استان اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پروژه تقاطع غیر همسطح ورودی سمنان با بیش از 90 درصد پیشرفت رو به اتمام است و در ایام دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید و تنها پروژه تقاطع غیر همسطح میامی با 45 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است که به دلیل تاخیر در ابلاغ اعتبارات و انجام مطالعات در سال آینده افتتاح می شود.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان احداث 17 کیلومتر راه اصلی دیباج – سرخگریوه در شهرستان دامغان را نیز از جمله مصوبات این سفر دانست.

وی افزود: این پروژه با بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال پیگیری است و در صورت وجود شرایط جوی مناسب تا پایان سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.
کد مطلب 1463983

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