مسئولان ارشد ایلام در جلسه معاونت راهبردی ریاست جمهوری شرکت نکردند

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از مدیریت و ضعف مسئولان استان در پیگیری پروژه های نیمه تمام استان ایلام گفت: در جدیدترین اقدام تامل برانگیز مسئولان استان ایلام در یکی از مهمترین جلسات برای پیگیری طرحهای نیمه تمام استان ایلام تحت عنوان جلسه معاونت راهبردی ریاست جمهور شرکت نکردند.

وی بیان داشت: این جلسه به لحاظ دریافت اعتبار و پیگیری پروژه های نیمه تمام در کلیه بخشها برای تمام استانها برگزار می شود و همه استانها با مسئولان ارشد در این جلسه شرکت می کنند.

پولادی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم توجه به این جلسه مهم مسئولان ارشد استان ایلام به دلیل ضعف در این جلسه حاضر نشدند و یکی از فرصتهای توسعه استان از دست رفته است.

این مسئول افزود: چطور مسئولان استان برای جشنواره ها و همایشهای کم اهمیت وقت دارند ولی برای چنین جلسه مهمی که حضور استاندار ایلام و معاونت برنامه ریزی استانداری الزامی است، وقت ندارند.

وی با انتقاد از عملکرد مدیریت استان ایلام بیان داشت: مشکل استان ایلام فقط اعتبار نیست بلکه این نگاه ها و ضعفهای مدیریتی مشکل ایلام است که این چنین به این راحتی از کنار این جلسه مهم می گذرند.

این نماینده بیان داشت: در استان ایلام هم اکنون طرحهای نیمه تمام زیادی وجود دارد که این جلسه فرصت مناسبی برای پیگیری و اجرا و گرفتن اعتبارات لازم بود که به دلیل ضعف مسئولان از دست رفت.