اجرای عملیات"پانگ آ4"در ایران/ شناسایی 75 سایت توزیع کننده داروهای تقلبی

سرهنگ سید محسن میربهرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبارزه با سایت‌های تولید و توزیع کننده غیر قانونی دارو یکی از مهمترین عملیات‌های بین‌المللی طرح‌ریزی شده از سوی پلیس بین الملل در سراسر جهان است، این عملیات با نام پانگ آ4 در ایران همزمان با سراسر دنیا اجرا شد که طی آن 75 سایت نوزیع کننده داروهای تقلبی در کشور شناسایی و 29 متهم در این رابطه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: توزیع و پخش داروهای تقلبی و تبلیغات غیر قانونی در راستای فروش داروهای بدون پروانه ساخت از طریق اینترنت تبدیل به یک معضل جهانی شده و موجب احساس ناامنی نزد بیماران در سراسر جهان شده است .اینترپل توجه ویژه ای به این مهم نشان داده و تلاش گسترده ای را در جهت مبارزه با مراکز پخش غیر مجاز دارو در دست گرفته است.

معاون اجتماعی پلیس فتا تاکید کرد: ایجاد امنیت در حوزه سلامت و بهداشت، ارتقاء سطح آگهی عمومی از خطرات ناشی از این اقدامات و شناسایی تولید و توزیع کنندگان داروهای غیر مجاز و تقلبی و همچنین ضبط، توقیف و انهدام داروهای تولید شده و مسدود کردن وب سایت‌های فعال از مهمترین اهداف اجرای عملیات پانگ آ4 است که در آن کشورهای عضو سازمان بین المللی پلیس جنایی حضور دارند.



وی افزود: بررسی زیر ساخت‌های اینترنتی، کنکاش در ثبت نام کنندگان و تامین کنندگان خدمات اینترنتی که اقدام به راهنمایی خریداران می‌کنند و همچنین بررسی سامانه پرداخت الکترونیک و سامانه تحویل پستی تولیدات دارویی به خریداران از سوی کشورهای عضو بررسی و نتیجه حاصله به سازمان مذکور منعکس شده است.



رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس فتا ادامه داد: از آنجایی که عملیات پانگ آ4 بازتاب گسترده جهانی دارد ابعاد مختلف آن سریعا بومی سازی شد و ضمن تدوین طرح اطلاعاتی - عملیاتی، مراتب به پلیس فتای تمامی استان‌ها ابلاغ شد.



وی گفت: مرحله برخورد با عرضه کنندگان به صورت مشترک و هماهنگ در سراسر دنیا و در کلیه کشورهای شرکت کننده از 29 شهریور تا 5 مهر اجرا شد که طی آن علاوه بر شناسایی و مسدود شدن 75 سایت و وبلاگ 25273 قلم انواع کالاهای غیر متعارف، لوازم آرایشی و بهداشتی، و داروهای نیروزا و ترک اعتیاد کشف و ضبط و تعداد 29 نفر در این رابطه بازداشت شدند.



سرهنگ میربهرسی مهمترین نتایج بدست آمده اجرای این طرح را شناسایی 694 وب سایت فعال در اقدامات غیر قانونی که 290 مورد از آنها مسدود شده اند، بازرسی 268 هزار بسته که 11 هزار بسته توقیف شدند و توقیف بیش از یک میلیون قرص تقلبی و غیر مجاز از جمله آنتی بیوتیک ها، استروئیدها، داروهای ضد سرطان و ... و همچنین دستگیری 76 نفر عنوان کرد.