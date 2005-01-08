هدف از خريدكتاب از ناشران رضايت ناشر نيست // طبق قرارداد به تعهداتمان درقبال ناشران عمل مي كنيم

محمدر رضا شهيدي ، مدير امور اداري سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، با اعلام اين مطلب به خبرنگار كتاب " مهر" گفت : ما با ناشراني مثل كارنامه ، مدرسه ،خوارزمي ، افق و... به انتخاب خودشان مبادله كتاب انجام مي دهيم . خدمات انتشاراتي ما از ليتوگرافي تا چاپ ،صحافي وبسته بندي را شامل مي شودكه ناشران مي توانند از آن استفاده كنند.



شهيدي افزود : خريد كتاب از ناشران موكول به انتخاب يكي از اين دو راه توسط ناشراست، مبادله كتاب يا استفاده از خدمات چاپ در سازمان. اما انتخاب كتاب توسط هيات امناء كتابخانه هاي عمومي كشورانجام مي شود و ما هيچ نقشي درانتخاب كتاب نداريم .

وي درپاسخ به ابراز نارضايتي ناشران از تغييررويه خريد كتاب درارشاد گفت : هدف ازاين كار (خريد كتاب) رضايت ناشران نيست ؛ قرار نيست به ناشران كمك شود بلكه هدف وارد شدن كتابهاي بيشتر به كتابخانه هاي نقاط محروم ودور افتاده كشور است . در شرايط عادي هيچ ناشري حاضر نيست كتابهايش را با 50 در صد تخفيف بفروشد ومعمولا با اين درصد كتاب نمي فروشند منتها ما كتابي را كه از ناشر مي گيريم ، عين همن كتاب را با 50 درصد تخفيف به هيات امناء مي دهيم و با اين كار توان هيات امناء براي خريد كتاب بيشتر مي شود.

شهيدي ضمن تكذيب اين مطلب كه هدف از واگذاري خريد كتاب به سازمان چاپ وانتشارات در اختيار گذاشتن بودجه خريد كتاب براي رفع مشكلات مالي اين سازمان بوده است گفت : ما تا اين لحظه هيچ پولي (بابت خريد كتاب )از هيات امناء دريافت نكرده ايم ، ما مشكل مالي نداريم كه از اين طريق خواسته باشيم مشكلاتمان را حل كنيم. درحال حاضر كارها و سفارشات چاپي را كمتر از يك سال نوبت نمي دهيم و سرمان شلوغ است .

وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار كتاب "مهر" كه « پس با اين حساب تسويه حساب با ناشراني كه قصد استفاده از خدمات چاپ سازمان را داشته باشند به زمان طولاني تري موكول مي شود ؟ » گفت : نه اين طور نيست ، اين تراكم كاري وجود دارد اما براي ناشران تسهيلات ويژه اي قائل مي شويم . ما كار زياد داريم ولي اگر با ناشري توافقي كنيم طبق توافق كار او را انجام مي دهيم .

مدير امور مالي سازمان چاپ وانتشارات در پاسخ به اين سوال كه پيشنهاد خريد كتاب توسط سازمان چاپ وانتشارات توسط اين سازمان ارائه شده است يا نه ؟ گفت : اين تصميم گرفته شده بود و باهماهنگي كه بين سازمان هيات امناء و وزارت ارشاد صورت گرفت اين تصميم گرفته شد. از آنجا كه ما بخشي از وزارت فرهنگ وارشاد هستيم خواستيم از اين طريق كاري انجام داده باشيم .