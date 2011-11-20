10 میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای به کشاورزان گنبدی پرداخت شد

نورمحمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 72 بهره بردار واحدهای تولیدی کشاورزی شهرستان این تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی اظهار داشت: حدود 32 میلیارد ریال پرونده دیگر نیز به بانک کشاورزی ارائه شده است که تا پایان آذرماه سالجاری تسهیلات یارانه ای نیز به این پرونده ها اختصاص خواهد یافت.

به گفته جعفری، این پرونده ها به بخش های مرغداری، گاوداری، خرید تلیسه، دام سبک، کشاورزی حفاظتی، سوخت واحدهای تولیدی و خرید ادوات الگویی کشاورزی مربوط می شود.

کارشناس مسئول برنامه و بودجه جهاد کشاورزی گنبد بیان داشت: این اقدامات در جهت اجرای بسته حمایتی قانون هدفمندی یارانه ها برای بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی انجام شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمتهای حامل انرژی و کمبود نقدینگی کشاورزان برای تامین سوختف تسهیلات کم بهره برای رفع مشکلات کشاورزان به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدها ارائه شده است.

شهرستان گنبد کاووس با 25 هزار بهره بردار بخش کشاورزی با 160 هزار هکتار اراضی در شرق گلستان واقع شده است.