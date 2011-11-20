135 دستگاه پست برق در استان سمنان احداث شد

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان در گفتگو با مهر گفت: با جذب ده هزار و 658 مشترک جدید ، در حال حاضر شمار مشترکان استان افزون بر 282 هزار مشترک شده است.

مجید مداح به احداث 68 هزار متر شبکه توزیع برق از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: طرح اصلاح و بهینه سازی بیش از 50 هزار متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف استان نیز به انجام رسیده است.



وی با بیان اینکه هزار و526 چراغ جدید در سامانه روشنایی استان ایجاد شده است، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری 7 هزار و 153 دستگاه چراغ معابر نیز بهسازی شده است.



مداح همچنین حجم ریالی اقدامات ذکر شده را بالغ بر 32 میلیارد و 922 میلیون ریال عنوان کرد.