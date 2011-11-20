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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۵

135 دستگاه پست برق در استان سمنان احداث شد

135 دستگاه پست برق در استان سمنان احداث شد

سمنان - خبرگزاری مهر: 135 ایستگاه هوایی توزیع برق با اعتباری معادل 16 میلیارد و 200 میلیون ریال از ابتدای سال جاری تاکنون در استان سمنان احداث شده است.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان در گفتگو با مهر گفت: با جذب ده هزار و 658 مشترک جدید ، در حال حاضر شمار مشترکان استان افزون بر 282 هزار مشترک شده است.

مجید مداح به احداث 68 هزار متر شبکه توزیع برق از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: طرح اصلاح و بهینه سازی بیش از 50 هزار متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف استان نیز به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه هزار و526 چراغ جدید در سامانه روشنایی استان ایجاد شده است، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری 7 هزار و 153 دستگاه چراغ معابر نیز بهسازی شده است.

مداح همچنین حجم ریالی اقدامات ذکر شده را بالغ بر 32 میلیارد و 922 میلیون ریال عنوان کرد.
کد مطلب 1463991

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